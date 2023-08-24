В Новосибирске перекроют дорогу до села Раздольное. Как сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области, ограничение введут ночью 27 августа из-за монтажных работ.
В сообщении указано, что речь идет о Ленинск-Кузнецкой трассе. Дорогу перекроют на участке от границы Новосибирска до Раздольного с 00:00 до 03:30 27 августа. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения пешеходного моста, который возводят в районе села.
— По заказу Территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области подрядная организация АО «Новосибирскавтодор» в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» выполняет работы по реконструкции участка км 12 — км 24, — сообщили в ТУАД региона.
В организации уточнили, что подрядчик реализует два этапа реконструкции на 11 - 15 километрах дороги. Они включают возведение цементо-бетонной дороги и эстакады у Раздольного, на которой разместят четыре полосы. Выполнить работы на участках планируется в 2026 году.
— ТУАД просит водителей быть внимательными и руководствоваться объездами на время перекрытия — через улицу Первомайскую по автомобильной дороге Барышево — Инская 50Н-2017 до 39-го километра Ленинск-Кузнецкой трассы (дорога от Ленинск-Кузнецкой трассы в направлении Академгородка), — указано в сообщении.
Накануне стало известно, что в начале сентября в Новосибирске могут закрыть для движения транспорта центральные улицы города. Там хотят провести парад российского студенчества и XXVI новосибирский полумарафон Александра Раевича.