В Новосибирске перекроют дорогу до села Раздольное. Как сообщили в пресс-службе ТУАД Новосибирской области, ограничение введут ночью 27 августа из-за монтажных работ.



В сообщении указано, что речь идет о Ленинск-Кузнецкой трассе. Дорогу перекроют на участке от границы Новосибирска до Раздольного с 00:00 до 03:30 27 августа. Перекрытие связано с монтажом пролетного строения пешеходного моста, который возводят в районе села.

