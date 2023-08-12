Слет нарушителей. Байкер гнал по встречке, автомобилист наплевал на двойную сплошную — кто останется без прав

Новосибирские улицы — удивительное место, где можно увидеть нарушение любого пункта ПДД без исключения. Любителей наплевать на правила дорожного движения на дорогах общего пользования так много, что их встреча — всего лишь дело времени. Типичная иллюстрация попала 8 августа в объектив подписчика сообщества «АСТ-54» во «ВКонтакте»: столкновение автомобиля и мотоцикла на полосе встречного движения. Вместе с автоюристом Марией Соловьевой журналисты попытались понять, кто из них может лишиться прав, а кто — получить еще более серьезное наказание.
Это видео поразило воображение едва ли не всех посмотревших его автолюбителей. Сначала водитель Volkswagen Polo решил в самом центре левобережья, на проспекте Маркса, развернуться через двойную сплошную. Вряд ли он ожидал, что в этот самый момент наперерез ему полетит прямо по встречке неучтенный байкер. Результат — столкновение. Мотоциклисту понадобилась помощь медиков, водитель автомобиля не пострадал, но по инерции отлетел в припаркованный поблизости Mercedes.
— Пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1989 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — прокомментировали аварию в ГИБДД.
Подписчики «АСТ-54», уже привычно пройдясь по оригинальной манере вождения, свойственной многим участникам дорожного движения в Новосибирске, и не менее привычно обсудив взаимоотношения «хрустиков» и «коробочников», задались вопросом: кого из участников ДТП законопослушные водители могут не опасаться еще несколько месяцев?
— Оба виноваты, конечно, забрать права у обоих надо и заставить сдать экзамен по ПДД заново, — уверена
— Виноват будет автомобилист. Проходили это в суде. Не убедился в безопасности маневра — такой будет вердикт судьи. Хоть и оба нарушали, — не соглашаясь, апеллирует к своему опыту пользователь под ником Антонио Антуа.
Автоюрист Мария Соловьева уверена, что дискуссия о том, кого могут лишить прав, смысла не имеет. Чтобы поставить в ней точку, достаточно обратиться к Кодексу об административных правонарушениях.
— Водитель авто в нарушение ПДД совершил поворот налево через двойную сплошную, что, согласно пункту 2 статьи 12.16 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере от 1 тысячи до 1,5 тысячи рублей, — напоминает она. — А вот мотоциклист, также в нарушение ПДД, совершил обгон по полосе встречного движения, что, согласно части 4 статьи 12.15 КоАП РФ, влечет наложение административного штрафа в размере 5 тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
Впрочем, обращает внимание автоюрист, есть один нюанс: пока нельзя точно сказать, насколько серьезно пострадал байкер. Если его травмы врачи сочтут тяжким вредом здоровью, водителю Polo светит уже уголовная ответственность по статье 264 УК РФ. И тогда в качестве дополнительного наказания ему тоже могут запретить садиться за руль.
— Будут по последствиям смотреть, — говорит Мария Соловьева. — Если тяжкие последствия будут у мотоциклиста (у водителя авто вряд ли будут), то водитель Volkswagen может стать обвиняемым. Он повернул налево через сплошную, неожиданно и без поворотника. Мотоциклист, пусть и по встречке ехал, избежать столкновения не мог.
Ранее НГС писал о страшном ночном ДТП, где влобовую сошлись «Газель» и Toyota. По словам очевидцев, один из водителей был без страховки, а второй и вовсе пьян.