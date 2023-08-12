Слет нарушителей. Байкер гнал по встречке, автомобилист наплевал на двойную сплошную — кто останется без прав

Это видео поразило воображение едва ли не всех посмотревших его автолюбителей. Сначала водитель Volkswagen Polo решил в самом центре левобережья, на проспекте Маркса, развернуться через двойную сплошную. Вряд ли он ожидал, что в этот самый момент наперерез ему полетит прямо по встречке неучтенный байкер. Результат — столкновение. Мотоциклисту понадобилась помощь медиков, водитель автомобиля не пострадал, но по инерции отлетел в припаркованный поблизости Mercedes.



— Пострадал водитель мотоцикла, мужчина 1989 года рождения, который доставлен в лечебное учреждение, характер травм уточняется, — прокомментировали аварию в ГИБДД.

