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Дополнительные электрички запустят в Новосибирске для посетителей рок-фестиваля «Ветер Сибири»

Также зрители смогут добраться на аэродром на автобусах

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Фестиваль пройдет с 11 по 13 августа

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Для развоза посетителей рок-фестиваля «Ветер Сибири», которой пройдет на аэродроме Мочище с 11 по 13 августа, запустят дополнительные электрички. Об этом сообщили в пресс-службе АО «Экспресс-пригород».

Как уточнили в компании, время в пути от станции Новосибирск-Главный до станции Мочище составляет 30 минут, стоимость проезда — 40 рублей.

— Для вечернего выезда зрителей после мероприятия назначены 3 дополнительных поезда после 23:00, следующих до станции Новосибирск-Главный (отправление со станции Мочище — в 23:10), Бердск (отправление со станции Мочище — в 23:39) и Пригородный простор (отправление со станции Мочище — в 00:04), — отметили в службе АО «Экспресс-пригород».

Помимо этого, от станции Мочище до аэродрома и обратно будут курсировать автобусы.

— Электропоезд Мочище — Новосибирск-Главный, который отправится со станции Мочище в 23:00, синхронизирован со временем отправления поездов метро на станциях Гагаринская (Ленинская линия) и имени Гарина-Михайловского (Дзержинская линия), которые расположены в шаговой доступности от железнодорожной остановочной платформы Гагаринская и станции Новосибирск-Главный, — пояснили в компании.

Также пассажиры смогут добраться на стыковочных электропоездах с пересадкой на станции Новосибирск-Главный. Время стыковки составит от 3 минут.

Группа «Слот» отменила свое выступление на фестивале «Ветер Сибири». Информация об этом появилась в официальном сообществе музыкального коллектива в соцсети «ВКонтакте».

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