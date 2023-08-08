Дополнительные электрички запустят в Новосибирске для посетителей рок-фестиваля «Ветер Сибири»

— Для вечернего выезда зрителей после мероприятия назначены 3 дополнительных поезда после 23:00, следующих до станции Новосибирск-Главный (отправление со станции Мочище — в 23:10), Бердск (отправление со станции Мочище — в 23:39) и Пригородный простор (отправление со станции Мочище — в 00:04), — отметили в службе АО «Экспресс-пригород».

