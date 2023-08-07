freedom
СЕЙЧАС +24°С
Пробки 6/10
usd 94.81
eur 103.84
СрочноГрузовик загорелся на Сибиряков-Гвардейцев
Все новости
Все новости

«Ниссан» сбил мужчину на пешеходном переходе на Богаткова — как это произошло

Пострадавший попал в больницу

2 162

Инцидент произошел на улице Бориса Богаткова

Поделиться

Утром 7 августа в Октябрьском районе водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадал 84-летний мужчина. Его увезли в больницу.

— Водитель двигался по улице Федосеева со стороны улицы Михаила Кулагина, с левым поворотом на улицу Бориса Богаткова. В пути следования напротив дома на улице Бориса Богаткова, 206а совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.

На месте ДТП работал наряд Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Пенсионер переходил дорогу по «зебре»

Пенсионер переходил дорогу по «зебре»

Поделиться

Ранее НГС рассказывал о том, как микроавтобус с туристами столкнулся с легковушкой на Алтае. В ДТП пострадали 9 человек.

По теме

ДТПОктябрьский районНаехал на пешеходаПострадал пенсионер
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter