«Ниссан» сбил мужчину на пешеходном переходе на Богаткова — как это произошло

Утром 7 августа в Октябрьском районе водитель автомобиля Nissan X-Trail сбил пенсионера, который переходил дорогу по пешеходному переходу.
В результате ДТП пострадал 84-летний мужчина. Его увезли в больницу.
— Водитель двигался по улице Федосеева со стороны улицы Михаила Кулагина, с левым поворотом на улицу Бориса Богаткова. В пути следования напротив дома на улице Бориса Богаткова, 206а совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть слева направо по ходу движения автомобиля в зоне регулируемого пешеходного перехода, — сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску.
На месте ДТП работал наряд Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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