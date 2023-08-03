На площади Труда в Новосибирске снова собралась глухая пробка — что происходит

В Новосибирске утром 3 августа на съезде с Димитровского моста в направлении левого берега, а также в обратном направлении собираются пробки — на этом участке дороги многочисленные перекрытия движения, ремонтные работы из-за строительства 4-го моста. При этом, как говорят опытные водители, схемы движения меняются каждый день.