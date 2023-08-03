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СрочноСобралась пробка на площади Труда
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На площади Труда в Новосибирске снова собралась глухая пробка — что происходит

Заторы есть и на площади Энергетиков

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На площади Труда по утрам часто приходится стоять в пробке

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В Новосибирске утром 3 августа на съезде с Димитровского моста в направлении левого берега, а также в обратном направлении собираются пробки — на этом участке дороги многочисленные перекрытия движения, ремонтные работы из-за строительства 4-го моста. При этом, как говорят опытные водители, схемы движения меняются каждый день.

Пробка собирается в двух направлениях

Пробка собирается в двух направлениях

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— Недели две ездил, и было нормально. В последние дни ездить по Димитровскому стало невозможно. Там всё меняется каждый раз, схемы движения каждый раз разные, — рассказал редакции НГС таксист Олег.

Заторы собрались на улицах Ватутина и Широкой в направлении правого берега, на Станционной и Станиславского. Осложнило ситуацию ДТП, которое произошло, как сообщают очевидцы в приложении «Яндекс.Карты», в левом ряду.

— От Ленинского ЗАГСа ехал сюда 40 минут на автобусе. Если есть возможность — рассматривайте трамвай, — жалуются пользователи в приложении 2ГИС.

Сильные пробки в городе также на Восходе в обоих направлениях, на Большевистской в районе Октябрьского моста, на Фабричной, Дуси Ковальчук, традиционно «стоит» кольцо на площади Кирова и прилегающие к нему улицы, Советское шоссе.

Ранее НГС писал о том, что в центре Новосибирска пробка образовалась из-за того, что экскаватор порвал троллейбусные провода. Сеть упала рядом с пешеходной зоной.

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