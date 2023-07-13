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Mercedes вылетел на красный и протаранил Land Cruiser в Новосибирске — видео жесткого ДТП

Женщины не поделили перекресток, одну из них госпитализировали

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«Мерседесом» управлял водитель 1975 года рождения, «Крузером» — 1994-го

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13 июля на улице Станиславского в Новосибирске произошло ДТП с участием Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser.

«Мерседес» вылетел на красный сигнал светофора. По данным ГИБДД, обеими иномарками управляли женщины.

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Видеозапись с моментом столкновения опубликовал подписчик местного автомобильного паблика

Видео: «АСТ-54» / «ВКонтакте»

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель автомобиля Mercedes-Benz GLB, которая была доставлена в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.

Автомобиль получил серьезные повреждения кузова

Автомобиль получил серьезные повреждения кузова

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11 июля под Новосибирском столкнулись «Газель», КАМАЗ и Land Cruiser — внедорожник впечатался в дерево. Авария произошла между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.

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