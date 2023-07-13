Mercedes вылетел на красный и протаранил Land Cruiser в Новосибирске — видео жесткого ДТП

13 июля на улице Станиславского в Новосибирске произошло ДТП с участием Mercedes Benz и Toyota Land Cruiser.
«Мерседес» вылетел на красный сигнал светофора. По данным ГИБДД, обеими иномарками управляли женщины.
— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала водитель автомобиля Mercedes-Benz GLB, которая была доставлена в лечебное учреждение, характер полученных травм уточняется, — сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Новосибирска.
11 июля под Новосибирском столкнулись «Газель», КАМАЗ и Land Cruiser — внедорожник впечатался в дерево. Авария произошла между Нижней Ельцовкой и Матвеевкой.