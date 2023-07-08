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Задержка на 45 минут: в Новосибирской области электричка изменит расписание

Корректировки в движении продлятся два дня

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Изменения связаны с ремонтом пути

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Пригородный поезд № 6426 Новосибирск — Болотная изменит расписание 10 и 13 июля. Как сообщили в компании АО «Экспресс-пригород», корректировки связаны с ремонтом пути.

10 июля электропоезд будет отправляться со станции Новосибирск-Главный в 21:05 (по расписанию), со станции Ояш — в 22:47 (на 2 минуты позже), с остановочной платформы Кубово — в 22:55 (на 3 минуты позже), со станции Чебула — в 23:08 (на 4 минуты позже), прибытие на станцию Болотная — в 23:33 (на 4 минуты позже).

13 июля отправление со станции Новосибирск-Главный — в 21:46 (на 41 минуту позже), с остановочной платформы Порос — в 23:09 (на 42 минуты позже), со станции Ояш — в 23:28 (на 43 минуты позже), с остановочной платформы 3429-й км — в 23:41 (на 44 минуты позже), со станции Чебула — в 23:49 (на 45 минут позже), прибытие на станцию Болотная — в 00:14 (на 45 минут позже).

Ранее в Новосибирской области запустили «пляжные» электрички. Как отметил перевозчик, это делается для того, чтобы пассажирам было легче и комфортнее добираться до мест отдыха в теплое время года.

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