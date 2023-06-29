«Напилась и стала бродить по составу»: сибирячку сняли с поезда за то, что она укусила за нос другого пассажира

Транспортные полицейские сняли с поезда 39-летнюю жительницу Иркутской области. Женщина выпила во время поездки и укусила попутчика за нос.
Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО, женщина ехала из родного Усть-Кута в Новосибирск для прохождения обучения.
— В вагоне-ресторане женщина, употребив спиртные напитки, начала бродить и мешать отдыху окружающих, при этом выражалась грубой нецензурной бранью. В ответ на замечание одного из мужчин за соседним столиком гражданка укусила его за нос, — рассказали в полиции.
Работники вагона-ресторана вызвали начальника поезда, которая попросила женщину вернуться на свое место. На это пассажирка ответила нецензурной бранью и ударила начальника поезда в плечо.
— Представитель перевозчика отказал в дальнейшей поездке пассажирке. После чего на станции Иланская Красноярского края транспортные полицейские задержали гражданку и доставили в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, — сообщили в МВД.
Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).
В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.