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«Напилась и стала бродить по составу»: сибирячку сняли с поезда за то, что она укусила за нос другого пассажира

В Новосибирск женщина ехала на учебу

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Женщину доставили в линейный отдел, но затем отпустили под обязательство о явке

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Транспортные полицейские сняли с поезда 39-летнюю жительницу Иркутской области. Женщина выпила во время поездки и укусила попутчика за нос.

Как рассказали в пресс-службе УТ МВД России по СФО, женщина ехала из родного Усть-Кута в Новосибирск для прохождения обучения.

— В вагоне-ресторане женщина, употребив спиртные напитки, начала бродить и мешать отдыху окружающих, при этом выражалась грубой нецензурной бранью. В ответ на замечание одного из мужчин за соседним столиком гражданка укусила его за нос, — рассказали в полиции.

Работники вагона-ресторана вызвали начальника поезда, которая попросила женщину вернуться на свое место. На это пассажирка ответила нецензурной бранью и ударила начальника поезда в плечо.

— Представитель перевозчика отказал в дальнейшей поездке пассажирке. После чего на станции Иланская Красноярского края транспортные полицейские задержали гражданку и доставили в дежурную часть. От прохождения медицинского освидетельствования она отказалась, — сообщили в МВД.

Следователи возбудили в отношении нее уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: пресс-служба УТ МВД России по СФО

В январе в Толмачево полицейские забрали с самолета пассажира рейса Таиланд — Новосибирск — Нерюнгри, который устроил драку на борту.

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