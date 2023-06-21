«Люди опаздывают в аэропорт»: полосы на дороге к Толмачево разделили столбиками для безопасности — водители недовольны

— На кольце перед аэропортом и выездом на Омскую трассу поставили столбики, разделяющие полосы. Въезд на кольцо теперь возможен с одной полосы, а вторая только для выезда на Станционную. Из-за этого целыми днями пробки. Особенно утром со стороны Толмачевской улицы. Люди опаздывают в аэропорт и на работу, — рассказал Дмитрий.