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Тема дняДорогу на Толмачево разделили столбиками
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«Люди опаздывают в аэропорт»: полосы на дороге к Толмачево разделили столбиками для безопасности — водители недовольны

В ТУАД объяснили, что участок имеет повышенную аварийность

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Разделение появилось на выходных

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На кольце рядом с аэропортом Толмачево на выходных поставили разделительные столбики, чтобы сократить аварийность на участке. Водители считают, что из-за нововведения увеличились заторы.

— На кольце перед аэропортом и выездом на Омскую трассу поставили столбики, разделяющие полосы. Въезд на кольцо теперь возможен с одной полосы, а вторая только для выезда на Станционную. Из-за этого целыми днями пробки. Особенно утром со стороны Толмачевской улицы. Люди опаздывают в аэропорт и на работу, — рассказал Дмитрий.

Как отметил автор фото, в пробке приходится стоять около часа. ДПС и машинам скорой помощи приходится ехать по встречной полосе.

Пробка растянулась на несколько километров

Пробка растянулась на несколько километров

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В 2ГИС пробка возле кольца возле аэропорта Толмачево отображается. Также есть комментарии пользователей приложением, которые недовольны нововведением.

— Хотели как лучше, получилось как всегда. До кольца из Толмачево можно часами теперь ехать, — отметил пользователь 2ГИС Василий Санков.

В Территориальном управлении автомобильных дорог Новосибирской области рассказали, что дорожные сигнальные столбики установили для разделения потоков и повышения безопасности.

— Участок имеет повышенную аварийность. Дорожные сигнальные столбики относятся к средствам технического регулирования дорожного движения и предназначаются для перенаправления потока транспортных средств в требуемую сторону и предупреждения о возможной опасности на текущем участке дороги. Ограждения призваны помочь водителям значительно лучше ориентироваться на дороге в условиях плохой видимости, — рассказали в телеграм-канале ТУАД «Дороги НСО».

Помимо столбиков была нанесена разметка. В ТУАД призвали водителей быть внимательными при проезде этого участка.

Мэрия Новосибирска планирует перекрыть улицу Станционную на ночь больше чем на две недели. Ограничения начнут действовать 8 июля.

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