«Таких цен не было никогда»: стоимость поездок на такси резко выросла в Новосибирске

В Новосибирске жители пожаловались на выросшие цены в приложении «Яндекс.Такси». Как отмечают пользователи, цены выросли в несколько раз, а приложение зависает.
Жительница Новосибирска пожаловалась на сбой в работе агрегатора. Она заметила его около 6 утра 21 июня.
— Мне надо было на работу раньше, а приложение «Яндекс.Такси» просто зависло. Оно не определяло местоположение, хотя в телефоне и других приложениях всё работало замечательно. Долго мучилась, и когда поняла, что опаздываю, обратилась за помощью к коллегам, чтобы заказали к моему адресу, — рассказала сибирячка.
Как добавила девушка, приложение не работало и у коллег. Через 20–30 минут приложение агрегатора заработало, но цена была в несколько раз выше, а на работу сибирячка опоздала. Другое приложение, Uber, которое также входит в систему «ЯндексGo», показывало отсутствие машин.
После 7 утра несколько читателей НГС написало про выросшие цены за проезд. Так, Ирине (имя изменено по просьбе читателя) предложили заплатить за
— Я проспала и глянула такси, чтобы не опоздать. Таких цен не было никогда. Вообще никогда не видела! Это какой-то беспредел. При этом в городе 4 балла. Ни пробок, ничего, — поделилась читательница.
В итоге сибирячка поехала на автобусе, решив немного опоздать.
Как отметила читательница Анна, сегодня утром ей «Яндекс.Такси» предложило заплатить за
Корреспондент НГС направила запрос в пресс-службу «Яндекс.Такси», но на момент публикации ответа не было.
В середине июня Госдума приняла законопроект об обязательном страховании гражданской ответственности перевозчиков легковым такси. Корреспондент НГС разбиралась, как нововведения повлияют на рынок, почему он станет опаснее и на сколько вырастут цены на поездки.