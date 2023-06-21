«Таких цен не было никогда»: стоимость поездок на такси резко выросла в Новосибирске

Жительница Новосибирска пожаловалась на сбой в работе агрегатора. Она заметила его около 6 утра 21 июня.

— Мне надо было на работу раньше, а приложение «Яндекс.Такси» просто зависло. Оно не определяло местоположение, хотя в телефоне и других приложениях всё работало замечательно. Долго мучилась, и когда поняла, что опаздываю, обратилась за помощью к коллегам, чтобы заказали к моему адресу, — рассказала сибирячка.

