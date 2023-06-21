Сибирячка заявила, что ее новый автомобиль сломался после заправки в Искитиме — АЗС требует бензин назад

Жительница Новосибирска заявила, что после заправки на одной из АЗС в Искитиме ее новый автомобиль сломался. Женщина обратилась в салон к официальному дилеру ее автомобиля, где установили, что бензин был некачественным. На автозаправке сибирячку сначала попросили отправить документы с заключением, а после, по ее словам, перестали отвечать. На АЗС говорят, что это единичный случай, и хотят, чтобы женщина предоставила бензин на экспертизу.
«Некачественное топливо с резким запахом»
Лариса заправила автомобиль бензином АИ-95 на автозаправочной станции Tskoil (чеки об оплате есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) в Искитиме Новосибирской области 1 и 14 мая. По словам женщины, она часто заправляется там, потому что проезжает мимо на дачу.
— Другим топливом я не заправлялась. Заправка находится по дороге на дачу, в 2022 году нареканий не было, — отметила женщина.
После двух заправок, как объяснила Лариса, ее автомобиль Toyota Rav 4 сломался. 24 мая она обратилась к официальному дилеру Toyota (чек об оплате есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), где выявили пропуски зажигания в двух цилиндрах. Обратиться раньше она не могла, потому что иногда живет на даче.
В заключении автосалон написал, что топливо было «некачественным с резким запахом» (заключение есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Машина сибирячки еще на гарантии, но случай признали негарантийным и выставили чек на 17,5 тысячи рублей.
— 25 мая удалось дозвониться до заправки, донести информацию управляющей с просьбой поучаствовать в понесенных мною расходах, потом трубки брать перестали. На другой номер автозаправки была отправлена аналогичная информация, сообщение доставлено, но ответа нет, — объяснила женщина.
Попросили бензин на экспертизу
Журналист НГС связалась с управляющей заправкой Дарьей, по ее словам, Лариса действительно обращалась к ним. Сотрудница попросила женщину отправить или оставить на АЗС чеки об оплате бензина и документы от автосервиса. Со слов Дарьи, документы ей не предоставили.
— Я приезжаю сюда раз в три дня, заправляюсь только здесь. У нас паспорта качества на товары есть, жалоб по поводу бензина не было никогда, — рассказала управляющая.
Дарья отметила, что если документы предоставят, то на заправке будут разбираться. После разговора с журналистом Лариса снова написала по номеру заправки, после чего связалась с Дарьей (запись разговора есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.). Управляющая объяснила, что если бы это был не единичный случай, то ремонт бы компенсировали, Ларису попросили привезти топливо на экспертизу, если оно у нее осталось, и если есть подтверждение, что бензин именно с заправки Tskoil.
Недавно в городе зафиксировали рост цен на бензин на автозаправочных станциях. НГС обошел несколько АЗС в Новосибирске и узнал, сколько стоит топливо.