Сибирячка заявила, что ее новый автомобиль сломался после заправки в Искитиме — АЗС требует бензин назад

«Некачественное топливо с резким запахом»

Лариса заправила автомобиль бензином АИ-95 на автозаправочной станции Tskoil (чеки об оплате есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.) в Искитиме Новосибирской области 1 и 14 мая. По словам женщины, она часто заправляется там, потому что проезжает мимо на дачу.

— Другим топливом я не заправлялась. Заправка находится по дороге на дачу, в 2022 году нареканий не было, — отметила женщина.

После двух заправок, как объяснила Лариса, ее автомобиль Toyota Rav 4 сломался. 24 мая она обратилась к официальному дилеру Toyota (чек об оплате есть в распоряжении редакции. — Прим. ред.), где выявили пропуски зажигания в двух цилиндрах. Обратиться раньше она не могла, потому что иногда живет на даче.