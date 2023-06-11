Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода на Ипподромской — видео ДТП

В Новосибирске произошло ДТП вблизи торгово-развлекательного центра «Аура». Как сообщили в паблике «
На кадрах видно, что авария произошла у пешеходного перехода. В момент столкновения по нему шли люди.
Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги затруднено движение. В «желтый цвет» окрасилась улица Военная на перекрестке с Ипподромской.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.
В ночь с 10 на 11 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Два человека разбились на квадроцикле.