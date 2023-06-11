freedom
СЕЙЧАС +22°С
Пробки 1/10
usd 82.64
eur 89.01
Тема дняК Новосибирску приближается магнитная буря
Все новости
Все новости

Два автомобиля столкнулись у пешеходного перехода на Ипподромской — видео ДТП

Авария произошла вблизи ТРЦ «Аура»

740

Инцидент попал на видео

Поделиться

В Новосибирске произошло ДТП вблизи торгово-развлекательного центра «Аура». Как сообщили в паблике «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», автомобиль врезался в заднюю часть машины, которая остановилась перед светофором на улице Ипподромской. Инцидент попал на видео.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Авария произошла вблизи пешеходного перехода

Видео: «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте»

На кадрах видно, что авария произошла у пешеходного перехода. В момент столкновения по нему шли люди.

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС

Поделиться

Информация о ДТП появилась на сайте 2ГИС. По информации сервиса, на участке дороги затруднено движение. В «желтый цвет» окрасилась улица Военная на перекрестке с Ипподромской.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать дорожно-транспортное происшествие.

В ночь с 10 на 11 июня в Мошковском районе Новосибирской области произошло смертельное ДТП. Два человека разбились на квадроцикле.

По теме

ДТПГИБДДТРЦ АураИпподромская
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter