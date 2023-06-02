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Лихач на Toyota Land Cruiser 300 вдребезги разбил автомобиль на Дачном шоссе

По словам очевидцев, водитель ранее был замечен в пьяном виде

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Автомобиль получил серьезные повреждения. Подлежит ли он восстановление — неизвестно

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2 июня в Новосибирске водитель Toyota Land Cruiser 300 разбил свой автомобиль на Дачном шоссе. Фотографии покореженного остова иномарки опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

— На Дачном шоссе водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 300 влетел в дерево. Один из наших подписчиков сообщил, что водитель частенько передвигался на авто с этим госномером в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в посте «АСТ-54».

В ГИБДД Новосибирска не сообщали о пострадавших в ДТП на момент публикации материала.

28 мая на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске водитель белого седана Toyota Cresta снес опору ЛЭП, которая упала на лобовое стекло.

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