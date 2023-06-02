Лихач на Toyota Land Cruiser 300 вдребезги разбил автомобиль на Дачном шоссе

2 июня в Новосибирске водитель Toyota Land Cruiser 300 разбил свой автомобиль на Дачном шоссе. Фотографии покореженного остова иномарки опубликовали в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Дачном шоссе водитель за рулем внедорожника Toyota Land Cruiser 300 влетел в дерево. Один из наших подписчиков сообщил, что водитель частенько передвигался на авто с этим госномером в состоянии алкогольного опьянения, — говорится в посте «АСТ-54».
В ГИБДД Новосибирска не сообщали о пострадавших в ДТП на момент публикации материала.
28 мая на улице Саввы Кожевникова в Новосибирске водитель белого седана Toyota Cresta снес опору ЛЭП, которая упала на лобовое стекло.