freedom
СЕЙЧАС +19°С
Пробки 1/10
usd 80.04
eur 86.50
Тема дняВ Новосибирской области пропал 37-летний мужчина
Все новости
Все новости

На Золотой Ниве припарковался желтый Dodge Challenger: мы нашли похожий за 2,6 млн на «Дроме»

Престижный автомобиль стоит на Бориса Богаткова уже не первую неделю

964

Кто владелец престижного автомобиля — остается загадкой

Поделиться

Припаркованный желтый Dodge Challenger обнаружили жители микрорайона Золотая Нива. Как сообщила корреспондент НГС Александра Бруня, престижный автомобиль стоит на Бориса Богаткова уже не первую неделю.

— А вот такая красота уже недели три паркуется на Золотой Ниве. Не знаю, ездит кто или нет. Всегда вижу припаркованным, — сообщила читательница НГС.

Вычислить владельца престижного автомобиля по госномеру не удалось. Однако на сайте «Дром» появилось объявление о продаже похожей машины. За нее просят 2,6 миллиона рублей. Корреспондент НГС связался с владельцем автомобиля, в разговоре он заверил, что на Золотой Ниве припаркована не его машина.

За автомобиль просят 2,6 миллиона рублей

За автомобиль просят 2,6 миллиона рублей

Поделиться

Ранее жители улицы Есенина в Дзержинском районе Новосибирска с удивлением обнаружили припаркованный недалеко от реки Каменки лимузин Lincoln.

Dodge ChallengerАвтомобильНовосибирск
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter