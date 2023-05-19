На Золотой Ниве припарковался желтый Dodge Challenger: мы нашли похожий за 2,6 млн на «Дроме»

Припаркованный желтый Dodge Challenger обнаружили жители микрорайона Золотая Нива. Как сообщила корреспондент НГС Александра Бруня, престижный автомобиль стоит на Бориса Богаткова уже не первую неделю.
— А вот такая красота уже недели три паркуется на Золотой Ниве. Не знаю, ездит кто или нет. Всегда вижу припаркованным, — сообщила читательница НГС.
Вычислить владельца престижного автомобиля по госномеру не удалось. Однако на сайте «Дром» появилось объявление о продаже похожей машины. За нее просят 2,6 миллиона рублей. Корреспондент НГС связался с владельцем автомобиля, в разговоре он заверил, что на Золотой Ниве припаркована не его машина.
Ранее жители улицы Есенина в Дзержинском районе Новосибирска с удивлением обнаружили припаркованный недалеко от реки Каменки лимузин Lincoln.