В Дзержинке недалеко от реки припарковался блатной лимузин. Что о нем известно

Корреспонденту НГС дозвонилась по указанному номеру. Мужчина, который ответил на звонок заявил, что продал машину и ему неудобно говорить. На последующие звонки он уже не отвечал. Lincoln застрахован до августа 2023 года.

В марте в центре Сочи заметили «Майбахи» с новосибирскими номерами, НГС рассказывал, кому они могут принадлежать.