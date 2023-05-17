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В Дзержинке недалеко от реки припарковался блатной лимузин. Что о нем известно

Состояние машины оставляет желать лучшего

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Такой автомобиль в диковинку для местных жителей

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Жители улицы Есенина в Дзержинском районе Новосибирска с удивлением обнаружили припаркованный недалеко от реки Каменка лимузин Lincoln.

— Местные мальчишки на него уже облизываются. Что за сосед такой у нас появился, мы не знаем, — объяснила одна из местных жительниц. — Состояние у него не лучшее. Грязный и есть вмятины.

На лимузине указано, что его можно заказать и указан номер телефона. Редакции удалось выяснить, что и машина, и номер были зарегистрированы на 38-летнего жителя Новосибирской области Сергея Александровича И.

Корреспонденту НГС дозвонилась по указанному номеру. Мужчина, который ответил на звонок заявил, что продал машину и ему неудобно говорить. На последующие звонки он уже не отвечал. Lincoln застрахован до августа 2023 года.

В марте в центре Сочи заметили «Майбахи» с новосибирскими номерами, НГС рассказывал, кому они могут принадлежать.

ЛимузинДзержинский районLincolnЕсенина
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