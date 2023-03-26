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Номерок блатной

В центре Сочи заметили «Майбахи» с новосибирскими номерами — кому они могут принадлежать

Среди владельцев есть компания по установке ограждений

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Дорогие автомобили заметили в центре Сочи

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В центре Сочи заметили несколько автомобилей Mercedes-Maybach с номерами новосибирского региона. Они могут принадлежать бизнесмену из Новосибирска и местной компании по установке ограждений.

На фотографиях шикарных автомобилей, которые прислал читатель НГС, удалось разглядеть четыре номера: О767ОО, Е777ХМ, А222СХ, Н622НН.

По данным сервиса «Номерограм», О767ОО впервые был замечен на автомобилях КАМАЗ разных моделей с краном-манипулятором. В 2022 году номер появился на черной машине Mercedes-Maybach.

В КАМАЗе заметили рабочих компании «Техснаб»

В КАМАЗе заметили рабочих компании «Техснаб»

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Номер Н622НН с 2020 года был на «Газели», в 2021 году — на автомобиле «Лада», а с 2022 года появился на Mercedes-Maybach.

Номер с тремя буквами «Н» был на автомобиле «Газель»

Номер с тремя буквами «Н» был на автомобиле «Газель»

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Е777ХМ первый раз заметили на машине Nissan Sunny в 2015 году, в 2019 году номер был также на автомобиле Nissan, но другой модели. В 2021 году его увидели на грузовике, а с 2022 года — на Mercedes-Maybach.

С номером Е777ХМ ранее был на грузовом автомобиле

С номером Е777ХМ ранее был на грузовом автомобиле

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Mercedes-Benz S 450 увидел читатель в Сочи

Mercedes-Benz S 450 увидел читатель в Сочи

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Номер А222СХ выставили на продажу в 2022 году, после чего он появился на Mercedes-Maybach.

Несколько машин были припаркованы в центре Сочи

Несколько машин были припаркованы в центре Сочи

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По данным базы Российского союза автостраховщиков (РСА), автомобили с номерами А222СХ на Mercedes-Benz S 450, Н622НН на Mercedes-Benz S 560 принадлежат 60-летнему Вячеславу Александровичу В. Е777ХМ на Mercedes-Benz C-Class — компании «Техснаб». Номер О767ОО числится на 35-летнем Артеме Вячеславовиче В. и автомобиле КАМАЗ 65117.

По данным сервиса «Контур.Фокус», компании ООО «Техснаб» образована в 2014 году. Генеральным директором компании является Величко Артем Вячеславович, а учредителем — Величко Вячеслав Александрович. Их имена, отчества и первая буква фамилии совпадают с данными из списка Союза автостраховщиков.

На конец 2022 года выручка компании составила 724 миллиона рублей, чистая прибыль — 25,2 миллиона рублей. По данным официального сайта компании, организация занимается ограждениями. Компания выполняет проекты по обеспечению безопасного движения автомобилистов.

В 2023 году «Техснаб» заключила контракт на выполнение работ по изготовлению (приобретению) и установке ограждений в городе Кемерово более чем за 9 миллионов рублей.

На момент публикации дозвониться до компании не удалось, НГС направил официальный запрос.

Недавно НГС начал выпускать серию публикаций с необычными новосибирскими номерами. Читайте в нашем сюжете, кому принадлежат крутые номера.

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