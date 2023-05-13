Lexus нагло ехал по встречке и нарвался на «учителя» — что грозит каждому из них

Порой конфликтные ситуации на дороге выглядят на видео не менее впечатляюще, нежели аварии, а их участники допускают едва ли не больше нарушений ПДД. Ситуация на видео ниже произошла еще в конце апреля, но обсуждают в паблике «АСТ-54» ее до сих пор: уж больно нагло ведет себя водитель Lexus, да и его «учитель» (он же — автор видео) очень уверен в себе. НГС посмотрел впечатляющий ролик вместе с автоюристом Марией Соловьевой, чтобы понять, могут ли наказать владельца регистратора за его активную жизненную позицию.
На кадрах — улица Аэропорт, выезд на Мочищенское шоссе. Вечером накануне выходных движение здесь колеблется от очень плотного до «зачем я вообще выехал из дома». Большинство автолюбителей терпеливо стоят в пробке, но не таков водитель белого Lexus: он спокойно и с достоинством едет прямо по встречной полосе, пока на дороге у него не возникает неожиданное препятствие — автор видео.
— С водителем Lexus всё понятно: за движение по встречной полосе в нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на управление автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, — констатирует Мария Соловьева. — Если в течение года выезд на встречную полосу через сплошную повторится еще раз, водителя лишат прав на год. Но если правонарушение зафиксировала камера, а не сотрудники ГИБДД, то будет выписан штраф.
С автоюристом солидарны и подписчики паблика «АСТ-54». А вот по поводу действий автора видео мнения новосибирцев разделились.
— Надо было не только подпереть, а еще и дать, чтобы тот задом до конца пробки ехал, еще и гайцов вызвать и видео им дать для протокола, — советует подписчик паблика Андрей.
— Это чудо за рулем не прав на 1000%, — не согласен с ним другой автолюбитель Александр. — Намерено создавал аварийную ситуацию на дороге общего пользования! Комплекс неполноценности у автора налицо!
Автоюрист уверяет: в этом случае добро восторжествовало, и владельцу регистратора ничего не грозит.
— Юридически водитель действовал в рамках ПДД, даже если развернулся специально, — объясняет Мария Соловьева. — Он не нарушил ничего, там спокойно можно разворачиваться: ни разметки, ни запрещающих знаков нет.
По словам юриста, привлечь водителя Lexus к ответственности можно не только за нарушение правил дорожного движения, но и за публичные оскорбления. Наказание по статье 5.61 КоАП РФ — штраф от трех тысяч до пяти тысяч рублей.
Кстати, по данным источника НГС, владелец белого Lexus с примечательным номером В001КС 54 Эдик С. уже имел проблемы с законом. Он состоит на учете как человек, в отношении которого возбуждали уголовное дело, но прекратили по нереабилитирующим основаниям — то есть признали виновным, но не наказали из-за примирения сторон или, например, истечения срока давности правонарушения.
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