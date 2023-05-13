Lexus нагло ехал по встречке и нарвался на «учителя» — что грозит каждому из них

— С водителем Lexus всё понятно: за движение по встречной полосе в нарушение ПДД предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на управление автомобилем на срок от 4 до 6 месяцев, — констатирует Мария Соловьева. — Если в течение года выезд на встречную полосу через сплошную повторится еще раз, водителя лишат прав на год. Но если правонарушение зафиксировала камера, а не сотрудники ГИБДД, то будет выписан штраф.

С автоюристом солидарны и подписчики паблика «АСТ-54». А вот по поводу действий автора видео мнения новосибирцев разделились.