«А я дома! Страдайте»: новосибирцы застряли в гигантских пробках — что они пишут друг другу, сидя в машинах

Вечером, 7 апреля, температура в Новосибирске резко упала, в городе внезапно пошел апрельский снег. На фоне изменения погоды на дорогах возникли заторы.
Пользователи сервиса 2ГИС оставили массу отметок о дорожных происшествиях, а также эмоциональные комментарии. Мы выбрали самые интересные.
Димитровский мост
Пробка через Димитровский мост в сторону левого берега растянулась почти на 7 км, она начинается в районе площади Трубников и упирается в площадь Труда. Судя по времени оставленных комментариев, затор здесь держится уже несколько часов
— Я и не знал, что за полдня переехал в Москву на Садовое, — пишет один из пользователей 2ГИС.
— Полтора часа незабываемой поездки, а конца не видно!
— Есть у кого нарды с собой? — интересуются в пробке.
— Посоветуйте сериал, хоть гляну, пока стоим, — просит автомобилист.
— Сюда нужно бабку с мороженым, как в электричке. И с кофе еще, — мечтает другой водитель.
— Кто пойдет со мной пешком за компанию на левый берег? — такое дельное предложение возникает еще у одного новосибирца.
Площадь Будагова и Октябрьский мост
В районе площади Будагова и Октябрьского моста возмущений от новосибирцев меньше, в основном стоят пометки о ДТП.
— Кто-нибудь, если есть конкретные проблемы: из-за чего стоите, напишите, — просит один из водителей.
— Поехал, блин, домой пораньше…, — сетует еще один новосибирец.
Центр города
В центральной части Новосибирска также застряли горожане, которые от скуки в пробках решили оставить свои комментарии.
— Ощущение, что завтра НГ... Дежавю, — удивляется один из пользователей 2ГИС.
— А я дома! Страдайте, — нашелся и тот, кто решил позлорадствовать.
— Ольга Бузова в городе, походу, — помечтал кто-то.
Также сегодня в городе во время снегопада резко выросли цены на такси.