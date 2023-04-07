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Тема дняВ Новосибирске пошел первый апрельский снег
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«А я дома! Страдайте»: новосибирцы застряли в гигантских пробках — что они пишут друг другу, сидя в машинах

Одно из самых сложных мест в городе — Димитровский мост

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Новосибирцы ищут для себя занятия в пробках — самое простое: писать комментарии

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Вечером, 7 апреля, температура в Новосибирске резко упала, в городе внезапно пошел апрельский снег. На фоне изменения погоды на дорогах возникли заторы.

Пользователи сервиса 2ГИС оставили массу отметок о дорожных происшествиях, а также эмоциональные комментарии. Мы выбрали самые интересные.

2ГИС измеряет уровень пробок в городе в 8 баллов

2ГИС измеряет уровень пробок в городе в 8 баллов

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Димитровский мост

Пробка через Димитровский мост в сторону левого берега растянулась почти на 7 км, она начинается в районе площади Трубников и упирается в площадь Труда. Судя по времени оставленных комментариев, затор здесь держится уже несколько часов

— Я и не знал, что за полдня переехал в Москву на Садовое, — пишет один из пользователей 2ГИС.

— Полтора часа незабываемой поездки, а конца не видно!

— Есть у кого нарды с собой? — интересуются в пробке.

— Посоветуйте сериал, хоть гляну, пока стоим, — просит автомобилист.

— Сюда нужно бабку с мороженым, как в электричке. И с кофе еще, — мечтает другой водитель.

— Кто пойдет со мной пешком за компанию на левый берег? — такое дельное предложение возникает еще у одного новосибирца.

Площадь Будагова и Октябрьский мост

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В районе площади Будагова и Октябрьского моста возмущений от новосибирцев меньше, в основном стоят пометки о ДТП.

— Кто-нибудь, если есть конкретные проблемы: из-за чего стоите, напишите, — просит один из водителей.

— Поехал, блин, домой пораньше…, — сетует еще один новосибирец.

Центр города

В центральной части Новосибирска также застряли горожане, которые от скуки в пробках решили оставить свои комментарии.

— Ощущение, что завтра НГ... Дежавю, — удивляется один из пользователей 2ГИС.

— А я дома! Страдайте, — нашелся и тот, кто решил позлорадствовать.

— Ольга Бузова в городе, походу, — помечтал кто-то.

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Также сегодня в городе во время снегопада резко выросли цены на такси.

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