«А я дома! Страдайте»: новосибирцы застряли в гигантских пробках — что они пишут друг другу, сидя в машинах

— Я и не знал, что за полдня переехал в Москву на Садовое, — пишет один из пользователей 2ГИС.



— Полтора часа незабываемой поездки, а конца не видно!

— Есть у кого нарды с собой? — интересуются в пробке.

— Посоветуйте сериал, хоть гляну, пока стоим, — просит автомобилист.

— Сюда нужно бабку с мороженым, как в электричке. И с кофе еще, — мечтает другой водитель.

— Кто пойдет со мной пешком за компанию на левый берег? — такое дельное предложение возникает еще у одного новосибирца.

Площадь Будагова и Октябрьский мост