Новосибирск возглавил топ городов-миллионников РФ, где активно применяют фотофиксацию данных о ДТП

Российский Союз Автостраховщиков (РСА) опубликовал список городов-миллионников, где наиболее активно используется фотофиксация данных о ДТП при аварии через сервис «Оформление европротокола онлайн».
Новосибирск занял первое место в списке с 30% от всех ДТП, зарегистрированных через сервис. Что составляет 1231 дорожно-транспортное происшествие на 100 тысяч жителей. Челябинск оказался на втором месте с 23% и 937 событиями на 100 тысяч граждан, а третье место ушло Уфе с 13% и 510 авариями на 100 тысяч жителей.
На четвертой строчке разместилась Казань с 6% и 261 аварией. Пятую строчку в рейтинге занимает Воронеж с 5% и 196 ДТП на 100 тысяч жителей.
Ранее Новосибирская область заняла 30-е место в рейтинге доступности бензина среди субъектов РФ.