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Новосибирск возглавил топ городов-миллионников РФ, где активно применяют фотофиксацию данных о ДТП

В тройку также вошли Челябинск и Уфа

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Рейтинг составил Российский Союз Автостраховщиков

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Российский Союз Автостраховщиков (РСА) опубликовал список городов-миллионников, где наиболее активно используется фотофиксация данных о ДТП при аварии через сервис «Оформление европротокола онлайн».

Новосибирск занял первое место в списке с 30% от всех ДТП, зарегистрированных через сервис. Что составляет 1231 дорожно-транспортное происшествие на 100 тысяч жителей. Челябинск оказался на втором месте с 23% и 937 событиями на 100 тысяч граждан, а третье место ушло Уфе с 13% и 510 авариями на 100 тысяч жителей.

На четвертой строчке разместилась Казань с 6% и 261 аварией. Пятую строчку в рейтинге занимает Воронеж с 5% и 196 ДТП на 100 тысяч жителей.

Ранее Новосибирская область заняла 30-е место в рейтинге доступности бензина среди субъектов РФ.

ДТПРейтингНовосибирск
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
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