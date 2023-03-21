У сибирячки в трамвае два раза списали 90 рублей вместо 60: кондуктор хотела оплату наличными

Возвращаясь, Марина с ребенком по случайности попали в тот же трамвай, и пассажирка попросила кондуктора быть внимательней.

— Она ответила: «Вы рассчитывайтесь деньгами, и не будет проблем». Я проверила уже специально — с нас опять сняли 90 рублей. Кондуктор сказала, терминал у нее старый, «звоните, куда нужно, и вам скажут: "Оплачивайте наличными"», — поделилась обидой пассажирка.