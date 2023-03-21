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У сибирячки в трамвае два раза списали 90 рублей вместо 60: кондуктор хотела оплату наличными

НГС узнал в трамвайном депо и у юриста, почему такое случилось и что делать, чтобы вернуть свои деньги

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Пассажиры нередко встречаются с негативом, когда хотят оплатить проезд картой

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Сибирячку возмутила странная работа терминала в трамвае: два раза подряд с ее банковской карты списали деньги за три поездки вместо двух. Об этом жительница Новосибирска Марина Б. рассказала НГС.

— 19 марта ехала с дочкой в 10-м трамвае, № 2046. Рассчитывалась за двоих, своей банковской картой. Кондуктор, бабушка — божий одуванчик, как-то странно елозила моей картой по своему терминалу [но сначала я не обратила внимания]. Уже в магазине заметила, что за проезд с меня сняли не два, а три раза, — рассказала женщина.

Возвращаясь, Марина с ребенком по случайности попали в тот же трамвай, и пассажирка попросила кондуктора быть внимательней.

— Она ответила: «Вы рассчитывайтесь деньгами, и не будет проблем». Я проверила уже специально — с нас опять сняли 90 рублей. Кондуктор сказала, терминал у нее старый, «звоните, куда нужно, и вам скажут: "Оплачивайте наличными"», — поделилась обидой пассажирка.

Там, где следует (то есть, в депо), НГС сообщили, что такие случаи — не редкость, и виноваты в них, по словам транспортников, не терминалы, а карты «Мир». Вернуть деньги за фактически не оплаченную услугу можно, но придется подождать.

— Нужно написать на электронную почту, на сайт или прийти лично по адресу, указанному в объявлении в транспорте, оставить свои данные. Некоторое время заявка будет рассматриваться, обычно это занимает около 5 дней, — рассказала старший диспетчер депо НГС. — В каждом случае заявка рассматривается индивидуально, могут по камерам посмотреть, что с женщиной был только один ребенок, а не, например, двое, и деньги ей вернут на карту.

НГС также обратился с запросом в мэрию Новосибирска для уточнения ситуации с тройной оплатой.

Ранее НГС писал о том, что кондуктора троллейбуса № 23 обвинили в пьянстве на рабочем месте. Его сняли с банкой пива в руках.

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