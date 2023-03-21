У сибирячки в трамвае два раза списали 90 рублей вместо 60: кондуктор хотела оплату наличными

Сибирячку возмутила странная работа терминала в трамвае: два раза подряд с ее банковской карты списали деньги за три поездки вместо двух. Об этом жительница Новосибирска Марина Б. рассказала НГС.
— 19 марта ехала с дочкой в
Возвращаясь, Марина с ребенком по случайности попали в тот же трамвай, и пассажирка попросила кондуктора быть внимательней.
— Она ответила: «Вы рассчитывайтесь деньгами, и не будет проблем». Я проверила уже специально — с нас опять сняли 90 рублей. Кондуктор сказала, терминал у нее старый, «звоните, куда нужно, и вам скажут: "Оплачивайте наличными"», — поделилась обидой пассажирка.
Там, где следует (то есть, в депо), НГС сообщили, что такие случаи — не редкость, и виноваты в них, по словам транспортников, не терминалы, а карты «Мир». Вернуть деньги за фактически не оплаченную услугу можно, но придется подождать.
— Нужно написать на электронную почту, на сайт или прийти лично по адресу, указанному в объявлении в транспорте, оставить свои данные. Некоторое время заявка будет рассматриваться, обычно это занимает около 5 дней, — рассказала старший диспетчер депо НГС. — В каждом случае заявка рассматривается индивидуально, могут по камерам посмотреть, что с женщиной был только один ребенок, а не, например, двое, и деньги ей вернут на карту.
НГС также обратился с запросом в мэрию Новосибирска для уточнения ситуации с тройной оплатой.
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