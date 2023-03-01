Сибиряк съел конфету и подышал в алкотестер: прибор показал, что мужчина пьян — как такое возможно

Эксперимент коллеги мужчины сняли на видео — ролик появился в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтатке».

На видео сначала герой делает контрольный выдох, который показывает, что он полностью трезв, затем съедает одну конфету, для чистоты эксперимента даже не запивая ее кофе и вновь использует алкотестер. На этот раз прибор показывает концентрацию выдыхаемого алкоголя, которая значительно превышает погрешность измерения.