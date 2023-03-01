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Тема дняСъел конфету и опьянел
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Сибиряк съел конфету и подышал в алкотестер: прибор показал, что мужчина пьян — как такое возможно

Узнали у нарколога, что произошло и можно ли остаться без прав, полакомившись сладким

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Проверка на алкотестере дала неожиданный результат

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Сибиряк воспользовался алкотестером после того, как съел шоколадную конфету «Бури вестник». Прибор показал, что естествоиспытатель пьян: в объеме выдыхаемого воздуха было 0,215 мг алкоголя на 1 литр выдыхаемого воздуха.

Эксперимент коллеги мужчины сняли на видео — ролик появился в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтатке».

На видео сначала герой делает контрольный выдох, который показывает, что он полностью трезв, затем съедает одну конфету, для чистоты эксперимента даже не запивая ее кофе и вновь использует алкотестер. На этот раз прибор показывает концентрацию выдыхаемого алкоголя, которая значительно превышает погрешность измерения.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: act54 / Vk.com

— «Бури вестник» дает о себе знать!

— От конфетки можно залететь на лишение [прав], — со смехом оценили результат свидетели процесса.

Конфеты «Бури вестник» выпускает ЗАО «Шоколадная фабрика "Новосибирская"». В каталоге ее продукции указано, что спирт в составе лакомства действительно есть: это «классическая молочная помада, приготовленная на основе патоки и сгущенного молока, с добавлением спирта».

Список акционеров компании ЗАО «Шоколадная фабрика "Новосибирская"», держатель реестра акционеров — ООО «Московский Фондовый Центр», управляющая компания — ООО «Объединенные кондитеры». По данным сервиса «Контур.Фокус», по состоянию на конец 2021 года (более свежих данных нет), чистая прибыль фабрики составила 10,7 миллиона рублей

Как рассказал корреспонденту НГС заведующий организационно-методическим консультативным отделом новосибирского областного наркологического диспансера Равиль Теркулов, лишиться водительских прав, просто поев конфет (даже если их будет несколько), водители могут не бояться.

— Про добавленный в продукты питания алкоголь водители часто говорят. «Я выпил кефир, я выпил квас, я съел конфетку»… Такое бывает, что в первые минуты после употребления продуктов с микродозами алкоголя могут быть небольшие концентрации алкоголя в выдыхаемом воздухе, запах может сохраняться. Но это [длится] не более трех-четырех минут. Поэтому рекомендуется проводить второй выдох, который не покажет уже ничего, — рассказал нарколог журналистам, добавив, что если водитель не согласится с результатами освидетельствования алкотестером, он может попросить, чтобы ему провели медицинское освидетельствование.

По словам Равиля Теркулова, такой же эффект дают спиртосодержащие лекарства, которые куда более коварны, чем безобидные конфеты. Например в составе корвалола и валокордина есть барбитураты, а некоторые обезболивающие имеют в составе микродозы производного от опиатов кодеина.

С сегодняшнего дня в России начинают действовать новые правила освидетельствования водителей на состояние опьянения. Например, присутствие понятых при этом процессе больше не обязательно, хватит и видеозаписи. Посмотрите, что еще изменилось для водителей с 1 марта.

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