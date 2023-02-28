20-летняя сибирячка угнала «Ладу» у знакомого — за девушкой в погоню отправилась Росгвардия

В Советском районе Новосибирска днем, 26 февраля, 20-летняя сибирячка взяла ключи у знакомого от его автомобиля и уехала на нем. За девушкой в погоню отправились сотрудники Росгвардии.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, девушка уехала на автомобиле «Лада Веста» темно-синего цвета. До этого он был припаркован возле дома на Садовом проезде. Ориентировку передали всем экипажам, которые были на патрулировании. Когда девушка ехала по улице Ветлужская, сотрудники потребовали, чтобы она остановилась, но сибирячка поехала дальше.
На улице Молодости сотрудники смогли заблокировать движение «Лады», а девушку передали полиции.
— По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). В отношении задержанной избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.
10 января в Новосибирске пара угнала «Ладу». Перед происшествием владелец автомобиля выронил ключи от автомобиля возле своего дома, чем и воспользовались новосибирцы.