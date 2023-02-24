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Из Хакасии в Новосибирск задержали самолет из-за плохой погоды — в аэропорту работает прокуратура

Рейс из Новосибирска в Хакасию также задержался

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Всего шесть рейсов задерживаются из-за непогоды

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В аэропорту Абакан в Хакасии почти 300 человек ожидают своих самолетов. Как сообщили в транспортной прокуратуре, 6 авиарейсов были задержаны.

— Сегодня в международном аэропорту Абакан имени В. Г. Тихонова в связи с неблагоприятными метеоусловиями объявлена задержка на прибытие и выполнение 3 рейсов авиакомпаний «Сибирь», «Аэрофлот» из Москвы, Новосибирска и в обратном направлении предварительно более чем на 4 часа, — рассказали в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данным на онлайн-табло Толмачево, рейс S7 должен был вылететь в Хакасию в 06:50, но вылетел в 14:15. Также самолет из Хакасии должен был прилететь в 10:15, но прилетит в 15:34.

Всего 264 пассажира, из них 17 детей, ожидают вылета в Абакане. Абаканской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.

Вчера, 23 февраля, на 19 часов задержали рейс из Новосибирска в Таиланд. По данным транспортной прокуратуры региона, вылета рейса ожидали 238 пассажиров, из них 22 — дети.

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