Из Хакасии в Новосибирск задержали самолет из-за плохой погоды — в аэропорту работает прокуратура

В аэропорту Абакан в Хакасии почти 300 человек ожидают своих самолетов. Как сообщили в транспортной прокуратуре, 6 авиарейсов были задержаны.
— Сегодня в международном аэропорту Абакан имени
По данным на онлайн-табло Толмачево, рейс S7 должен был вылететь в Хакасию в 06:50, но вылетел в 14:15. Также самолет из Хакасии должен был прилететь в 10:15, но прилетит в 15:34.
Всего 264 пассажира, из них 17 детей, ожидают вылета в Абакане. Абаканской транспортной прокуратурой в аэропорту осуществляются надзорные мероприятия по защите прав пассажиров в период ожидания рейсов.
Вчера, 23 февраля, на 19 часов задержали рейс из Новосибирска в Таиланд. По данным транспортной прокуратуры региона, вылета рейса ожидали 238 пассажиров, из них 22 — дети.