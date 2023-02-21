У сервиса по заказу такси «Яндекс Go» произошел сбой в работе в Новосибирске

В Новосибирске вечером 21 февраля пользователи начали жаловаться на проблемы в работе сервиса по заказу такси «Яндекс Go». При попытке заказать машину через мобильное приложение не отображается цена поездки, а также появляются сообщения «Не удалось завершить операцию» или «Адреса не найдены».

