freedom
СЕЙЧАС -12°С
Пробки 5/10
usd 74.04
eur 79.13
Тема дняКак проходили первые выборы губернатора
Все новости
Все новости

Два трамвая оборвали провода на площади Маркса — собралась пробка

По информации «ГЭТ», встало минимум 2 трамвая и троллейбус

210

Трамваи встали в 08:15

Поделиться

Утром 21 февраля на левом берегу Новосибирска 2 трамвая и троллейбус оборвали провода. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.

— На кольце Карла Маркса большая пробка, из-за обрыва троллейбуса, в том числе стоят трамваи по улице Блюхера, — написал Александр.

В справочной новосибирского «ГЭТ» НГС подтвердили информацию об аварии.

— В 08:15 встали. Трамваи № 15 и 18 и троллейбус, — сказали в справочной. Там уточнили, что над устранением проблемы работают, но когда транспорт пойдет снова — неизвестно.

По данным 2ГИС, на подъезде к площади Маркса собралась пробка. Сложнее всего ситуация на улицах Титова и Ватутина.

В конце января на площади Труда самосвал оборвал троллейбусную контактную сеть. Из-за этого на дороге собралась большая пробка.

По теме

ПроводаТрафикГЭТ
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter