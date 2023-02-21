Два трамвая оборвали провода на площади Маркса — собралась пробка

Утром 21 февраля на левом берегу Новосибирска 2 трамвая и троллейбус оборвали провода. Об этом в редакцию НГС сообщил читатель.
— На кольце Карла Маркса большая пробка, из-за обрыва троллейбуса, в том числе стоят трамваи по улице Блюхера, — написал Александр.
В справочной новосибирского «ГЭТ» НГС подтвердили информацию об аварии.
— В 08:15 встали. Трамваи № 15 и 18 и троллейбус, — сказали в справочной. Там уточнили, что над устранением проблемы работают, но когда транспорт пойдет снова — неизвестно.
По данным 2ГИС, на подъезде к площади Маркса собралась пробка. Сложнее всего ситуация на улицах Титова и Ватутина.
В конце января на площади Труда самосвал оборвал троллейбусную контактную сеть. Из-за этого на дороге собралась большая пробка.