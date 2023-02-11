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Кроссовер столкнулся с маршруткой в Академгородке — на месте аварии образовалась пробка

ДТП произошло на проспекте Академика Лаврентьева

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ДТП произошло в Академгородке

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Вечером 11 февраля в Новосибирске произошло ДТП с участием маршрутного такси. Как сообщает паблик «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте», общественный транспорт столкнулся с автомобилем Toyota Kluger в новосибирском Академгородке.

— Водитель кроссовера Toyota Kluger въехал в маршрутное такси № 52, — указано в сообщении.

На месте аварии затруднено движение транспорта

На месте аварии затруднено движение транспорта

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Информация об аварии также указана в 2ГИС. По данным сервиса, машины столкнулись на перекрестке улиц проспект Академика Лаврентьева и Кутателадзе. На месте аварии затруднено движение транспорта.

НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД по Новосибирску с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве сообщили, что информация уточняется.

Днем 11 февраля в Новосибирске вблизи ТЦ «Континент» перевернулся внедорожник Ford Explorer. Автомобиль вылетел в сугроб на обочине. Инцидент попал на видео.

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АкадемгородокДТПМаршруткаОбщественный транспорт
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