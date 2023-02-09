В Новосибирске мэрия готовит меры ограничения движения во время плохой погоды

Мэрия Новосибирска продумает ограничения для большегрузов во время плохой погоды. Это сделают по поручению губернатора.
— Мэрией города Новосибирска прорабатываются меры по введению временных ограничений движения в период возникновения неблагоприятных погодно-климатических условий, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.
По данным Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сейчас в Новосибирске нет ограничений для движения грузовых автомобилей. При этом на некоторых дорогах их проезд регулируется специальными знаками в целях безопасности движения.
На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил урегулировать движение грузовиков в час пик. Ранее такую практику уже применяли по время пандемии.