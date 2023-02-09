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В Новосибирске мэрия готовит меры ограничения движения во время плохой погоды

Они могут коснуться грузовых автомобилей

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Список ограничений движения пока не готов

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Мэрия Новосибирска продумает ограничения для большегрузов во время плохой погоды. Это сделают по поручению губернатора.

— Мэрией города Новосибирска прорабатываются меры по введению временных ограничений движения в период возникновения неблагоприятных погодно-климатических условий, — сообщили НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

По данным Департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса, сейчас в Новосибирске нет ограничений для движения грузовых автомобилей. При этом на некоторых дорогах их проезд регулируется специальными знаками в целях безопасности движения.

На этой неделе губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил урегулировать движение грузовиков в час пик. Ранее такую практику уже применяли по время пандемии.

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