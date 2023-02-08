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Ждем зеленый 174 секунды: где в Новосибирске стоит светофор, который не любит пешеходов

Он расположен в месте, где постоянно собираются пробки

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Площадь Энергетиков часто стоит в пробках

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В мэрии Новосибирска назвали место, где расположен самый долгий светофор для пешеходов.

В ответ на запрос НГС власти сообщили, что он установлен на площади Энергетиков, а точнее на выезде с площади в сторону Димитровского моста. Пешеходам приходится стоять на этом участке 174 секунды.

— На остальных светофорных объектах время перехода пешеходов настроено с учетом маломобильных групп граждан. На Красном проспекте и улице Восход организация движения пешеходов выполнена с учетом наличия бульвара, позволяющая проходить проезжую часть маломобильным группам населения в два этапа без снижения пропускной способности автомобильного движения на данном участке улично-дорожной сети, — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.

Как уточнили в пресс-службе, в мэрии нет отдельной статистики по времени ожидания зеленого сигнала пешеходами. По этой причине полный список светофоров с долгим временем ожидания корреспонденту НГС не прислали.

В Центральном районе Новосибирска установили говорящий светофор, который сообщает горожанам, что на дороге разрешен проход пешеходов.

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