Ждем зеленый 174 секунды: где в Новосибирске стоит светофор, который не любит пешеходов

В мэрии Новосибирска назвали место, где расположен самый долгий светофор для пешеходов.
В ответ на запрос НГС власти сообщили, что он установлен на площади Энергетиков, а точнее на выезде с площади в сторону Димитровского моста. Пешеходам приходится стоять на этом участке 174 секунды.
— На остальных светофорных объектах время перехода пешеходов настроено с учетом маломобильных групп граждан. На Красном проспекте и улице Восход организация движения пешеходов выполнена с учетом наличия бульвара, позволяющая проходить проезжую часть маломобильным группам населения в два этапа без снижения пропускной способности автомобильного движения на данном участке улично-дорожной сети, — рассказали в пресс-службе мэрии со ссылкой на Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска.
Как уточнили в пресс-службе, в мэрии нет отдельной статистики по времени ожидания зеленого сигнала пешеходами. По этой причине полный список светофоров с долгим временем ожидания корреспонденту НГС не прислали.
В Центральном районе Новосибирска установили говорящий светофор, который сообщает горожанам, что на дороге разрешен проход пешеходов.