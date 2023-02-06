«Почему должен объезжать, бензин жечь?»: беременная сибирячка обвинила в грубости таксиста, который повез ее по кочкам

В день заказа такси дорогу около дома чистила специальная техника. При этом асфальтированную дорогу к тому времени уже очистили от снега.

— Водитель решил собрать все кочки, ехал неаккуратно, я попросила его спуститься вниз до асфальтированной дороги, потому что меня укачивает. На что он в грубой форме мне ответил: «Вызывайте такси комфорт. Еще мне пассажиры не указывали, как ехать. Я почему должен в объезд ехать бензин жечь?» — написала женщина в группе «На ОбьГЭСе».