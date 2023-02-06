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«Почему должен объезжать, бензин жечь?»: беременная сибирячка обвинила в грубости таксиста, который повез ее по кочкам

По словам женщины, водитель порекомендовал ей вызывать такси класса «комфорт», чтобы ехать по удобной дороге

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Как сообщила женщина, из-за такой поездки ей стало плохо

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Жительница Новосибирска обвинила в грубости таксиста местной компании «Регата». Женщина рассказала, что она села в машину будучи на 8-м месяце беременности, а водитель в итоге повез ее по дороге с кочками. На просьбу поехать по ровной дороге, он ей нахамил.

Как рассказала НГС Анна (имя изменено по ее просьбе), инцидент произошел 5 февраля примерно в 17:00 в микрорайоне ОбьГэс. Женщина заказала такси с улицы Аральской до улицы Динамовцев, обычно, по словам Анны, водители проезжают вниз до асфальтированной дороги, но этот водитель решил проехать по кочкам, чтобы сэкономить бензин.

В день заказа такси дорогу около дома чистила специальная техника. При этом асфальтированную дорогу к тому времени уже очистили от снега.

— Водитель решил собрать все кочки, ехал неаккуратно, я попросила его спуститься вниз до асфальтированной дороги, потому что меня укачивает. На что он в грубой форме мне ответил: «Вызывайте такси комфорт. Еще мне пассажиры не указывали, как ехать. Я почему должен в объезд ехать бензин жечь?» — написала женщина в группе «На ОбьГЭСе».

По словам Анны, она еще раз попросила водителя съехать на асфальтированную дорогу, но тот поехал по кочкам мимо новостроек. Женщина не смогла сдержать эмоции и заплакала.

— В итоге я не доехала до дома, вышла на магазине и добиралась пешком. Пока шла, успокоилась.

Анна назвала журналисту НГС номер, с которого она заказывала такси, он принадлежит компании «Регата». Оператор пообещала передать о случившемся директору компании, который сможет дать комментарий о случившемся. На момент публикации директор организации не связался с журналистом.

Недавно НГС писал о том, что сибирячка была вынуждена заплатить за простой таксисту, хотя она ждала его на морозе с ребенком.

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