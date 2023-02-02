«Начала работу свободная торговая зона»: автомагистраль Новосибирск — Китай начали строить в Монголии

В Монголии начали строительство транзитного коридора протяженностью
— 1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом «Даян» у монголо-китайской границы, — цитирует ТАСС.
Транзитный коридор в 745 километров пройдет через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы). Магистраль будет иметь протяженность 4,5 тысячи километров и соединит Новосибирск и китайский город Урумчи. Как уточнили в РБК, дорога от Новосибирска до китайского города Урумчи проходит по Чуйскому тракту до Ташанты.
В Новосибирской области первый этап Восточного обхода могут сдать раньше срока, при этом строительство Южного транзита было решено отложить.