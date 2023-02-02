freedom
СЕЙЧАС -16°С
Пробки 8/10
usd 70.12
eur 76.22
Тема дняЗадержка рейса в Новосибирск
Все новости
Все новости

«Начала работу свободная торговая зона»: автомагистраль Новосибирск — Китай начали строить в Монголии

Вся автомагистраль планируется протяженностью 4,5 тысячи километров

191

От Новосибирска до Монголии частью пути станет Чуйский тракт

Поделиться

В Монголии начали строительство транзитного коридора протяженностью 745 км, который соединит Новосибирск и Китай. Автотранспортный коридор, как сообщили в ТАСС со ссылкой на монгольский информационный портал «Айси», соединит пограничные переходы «Цагааннуур» и «Даян».

— 1 февраля начала работу свободная торговая зона в Цагаанууре, которая находится у монголо-российской границы. А 2 февраля начались работы по соединению этого пункта пропуска с погранпереходом «Даян» у монголо-китайской границы, — цитирует ТАСС.

Транзитный коридор в 745 километров пройдет через Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки (регионы). Магистраль будет иметь протяженность 4,5 тысячи километров и соединит Новосибирск и китайский город Урумчи. Как уточнили в РБК, дорога от Новосибирска до китайского города Урумчи проходит по Чуйскому тракту до Ташанты.

В Новосибирской области первый этап Восточного обхода могут сдать раньше срока, при этом строительство Южного транзита было решено отложить.

КитайМонголияДорогаСтроительство
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter