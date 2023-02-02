В Толмачево построят павильон для пассажиров из четырех стран

В аэропорту Толмачево построят павильон для пассажиров, прибывающих из стран Евразийского экономического союза. За работы готовы заплатить 54,7 миллиона рублей.
В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. По данным сайта союза, в ЕАЭС «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики».
Информация об этом появилась на сайте госзакупок. По данным документации, АО «Аэропорт Толмачево» ищет подрядчика, который построит павильон в рамках реконструкции пункта пропуска через государственную границу.
— Обязанности подрядчика: выполнять работы с надлежащим качеством, своевременно, в соответствии с общепринятой строительной практикой, надлежащими инженерно-техническими принципами и в полном соответствии с настоящим договором, техническим заданием, рабочей документацией, законодательством и строительными нормами, — говорится в одном из пунктов договора строительного подряда.
Согласно разрешению на строительство, площадь павильона составит 314 квадратных метров, в нем будет один этаж.
Подрядчик должен полностью завершить работы до
НГС направил запрос в пресс-службу аэропорта Толмачево, чтобы выяснить, почему было принято решение о строительстве павильона и в каком порядке жители стран ЕАЭС прибывают в аэропорт сейчас.
Сейчас в Толмачево заканчивают строительство нового терминала. Его планируют открыть уже в феврале.