В Толмачево построят павильон для пассажиров из четырех стран

В аэропорту Толмачево построят павильон для пассажиров, прибывающих из стран Евразийского экономического союза. За работы готовы заплатить 54,7 миллиона рублей.



В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Кыргызская Республика и Российская Федерация. По данным сайта союза, в ЕАЭС «обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной или единой политики в отраслях экономики».