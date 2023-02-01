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Трижды оштрафовали мэрию Новосибирска за отсутствие знака «Пешеходный переход» на Серебренниковской

Начальнику профильного департамента мэрии судебные приставы пригрозили уголовные делом

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Решение суда, постановившее установить дорожные знаки, систематически не исполнялось

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Судебные приставы добились установки дублирующих дорожных знаков «Пешеходный переход» на улице Серебренниковской в Новосибирске. Для этого им пришлось трижды оштрафовать департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии города Новосибирска. Санкция назначалась за неисполнение решения суда, по которому такие знаки должны были появиться.

— Поскольку должник в добровольные сроки судебное решение не исполнил, пристав-исполнитель привлекла должника к административной ответственности, должнику пришлось оплатить штраф в размере 30 тысяч рублей. По этой статье должника привлекли еще дважды по тем же основаниям. Затем начальника предупредили о привлечении к уголовной ответственности по статье 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», — сообщили НГС в пресс-службе УФССП Новосибирской области.

Неделей ранее после публикации НГС прокуратура заставила дорожников убрать опасную наледь возле светофора, где упал ребенок.

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