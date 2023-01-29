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Улицу Ватутина перекрыли из-за застрявшего в снегу бензовоза — видео спасительной операции

Из-за ограничения движения на улице образовалась пробка

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По словам очевидцев, сотрудники ГИБДД перекрыли участок между площадями Труда и Райсовета

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В Новосибирске вечером 29 января сотрудники Госавтоинспекции перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть забуксовавший бензовоз. Видео спасительной операции очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: АСТ-54

— На Ватутина, между площадями Труда и Райсовета, забуксовал бензовоз. Сотрудники ДПС перекрыли движение — помогают водителю выехать, — написал автор поста под видео.

По словам очевидцев, из-за этого на дороге образовалась пробка. Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. В инспекции пообещали прокомментировать ситуацию позже.

Ранее в Новосибирске из-за выпавшего снега застрял автобус. Из снежного плена общественный транспорт пришлось выталкивать пассажирам.

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