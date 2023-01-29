Улицу Ватутина перекрыли из-за застрявшего в снегу бензовоза — видео спасительной операции

В Новосибирске вечером 29 января сотрудники Госавтоинспекции перекрыли улицу Ватутина, чтобы вытянуть забуксовавший бензовоз. Видео спасительной операции очевидцы опубликовали в группе «АСТ-54» во «ВКонтакте».
— На Ватутина, между площадями Труда и Райсовета, забуксовал бензовоз. Сотрудники ДПС перекрыли движение — помогают водителю выехать, — написал автор поста под видео.
По словам очевидцев, из-за этого на дороге образовалась пробка. Журналист НГС обратился в отдел пропаганды городского ГИБДД за комментарием. В инспекции пообещали прокомментировать ситуацию позже.
Ранее в Новосибирске из-за выпавшего снега застрял автобус. Из снежного плена общественный транспорт пришлось выталкивать пассажирам.