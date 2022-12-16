На проспекте Карла Маркса внедорожник врезался в кроссовер — место приходится объезжать

Сегодня, 16 декабря, на проспекте Карла Маркса в Новосибирске внедорожник врезался в кроссовер. При этом в сторону правого берега на Октябрьском мосту образовалась пробка, которая начинается от метро «Студенческая», а заканчивается на перекрестке улиц Восход и Кирова.