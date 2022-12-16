На проспекте Карла Маркса внедорожник врезался в кроссовер — место приходится объезжать

Сегодня, 16 декабря, на проспекте Карла Маркса в Новосибирске внедорожник врезался в кроссовер. При этом в сторону правого берега на Октябрьском мосту образовалась пробка, которая начинается от метро «Студенческая», а заканчивается на перекрестке улиц Восход и Кирова.
Один из автомобилей при развороте врезался в другой, который двигался в сторону площади Лыщинского. Столкновение произошло около дома № 30 на проспекте Карла Маркса.
На кадрах с места ДТП видно, что движение в сторону Октябрьского моста затруднено, автомобили перекрыли две полосы для проезда.
НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД, чтобы узнать подробности произошедшего.
Вчера на Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП, кадры с момента аварии попали в объектив регистратора попутного автомобиля.