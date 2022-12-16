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На проспекте Карла Маркса внедорожник врезался в кроссовер — место приходится объезжать

Также затор появился на Октябрьском мосту в сторону правого берега

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Авария создала препятствие для автомобилей

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Сегодня, 16 декабря, на проспекте Карла Маркса в Новосибирске внедорожник врезался в кроссовер. При этом в сторону правого берега на Октябрьском мосту образовалась пробка, которая начинается от метро «Студенческая», а заканчивается на перекрестке улиц Восход и Кирова.

Один из автомобилей при развороте врезался в другой, который двигался в сторону площади Лыщинского. Столкновение произошло около дома № 30 на проспекте Карла Маркса.

На кадрах с места ДТП видно, что движение в сторону Октябрьского моста затруднено, автомобили перекрыли две полосы для проезда.

Движение на левом берегу затруднено. «Яндекс.Карты» оценивают дорожную ситуацию в 6 баллов

Движение на левом берегу затруднено. «Яндекс.Карты» оценивают дорожную ситуацию в 6 баллов

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НГС обратился в отдел пропаганды ГИБДД, чтобы узнать подробности произошедшего.

Вчера на Дуси Ковальчук произошло массовое ДТП, кадры с момента аварии попали в объектив регистратора попутного автомобиля.

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