Новосибирск встал в 9-балльных пробках. Показываем, где проехать сложнее всего

13 декабря вечером в Новосибирске образовались пробки в нескольких районах. Сервис 2ГИС оценивает их в 9 баллов.
По данным 2ГИС, многокилометровая пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Также заторы образовались на Димитровском и Октябрьском мостах.
Левобережная часть Новосибирска также местами окрашена в красный цвет. Пробки образовались на улице Станционной, Немировича-Данченко, Ватутина и других дорогах.
По данным «Яндекса», на правом берегу затор образовался на улице Кирова, Ипподромской, Восход и Бориса Богаткова. В левобережной части города пробки образовались на Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской, Станиславского.
Отметим, что пробки в городе зафиксировали и утром после ночного снегопада. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить дороги от осадков до начала сильных холодов.