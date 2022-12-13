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Новосибирск встал в 9-балльных пробках. Показываем, где проехать сложнее всего

Ситуацию на городских магистралях усугубил выпавший снег

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Пробки зафиксировали на обоих берегах

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13 декабря вечером в Новосибирске образовались пробки в нескольких районах. Сервис 2ГИС оценивает их в 9 баллов.

Пробки образовались на обоих берегах Новосибирска

Пробки образовались на обоих берегах Новосибирска

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По данным 2ГИС, многокилометровая пробка с незначительными просветами растянулась на участке от станции метро «Заельцовская» до Речного вокзала. Также заторы образовались на Димитровском и Октябрьском мостах.

Левобережная часть Новосибирска также местами окрашена в красный цвет. Пробки образовались на улице Станционной, Немировича-Данченко, Ватутина и других дорогах.

По данным «Яндекса», на правом берегу затор образовался на улице Кирова, Ипподромской, Восход и Бориса Богаткова. В левобережной части города пробки образовались на Сибиряков-Гвардейцев, Хилокской, Станиславского.

Сервис «Яндекс Карты» оценивает дорожную ситуацию в 8 баллов

Сервис «Яндекс Карты» оценивает дорожную ситуацию в 8 баллов

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Отметим, что пробки в городе зафиксировали и утром после ночного снегопада. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил очистить дороги от осадков до начала сильных холодов.

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НовосибирскЗаторПробки 9 баллов
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