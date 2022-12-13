Справятся ли дорожники? Снег в Новосибирске должны убрать за день до морозов

Уже завтра в городе вновь ожидаются морозы. Ночью -27... -29 градусов, днем -24... -26 градусов. А 15 декабря в темное время суток возможно -29... -31 градусов, в светлое -22... -24 градусов.

— В связи с этим прогнозом и временными промежутками задача — убрать за сегодня все улицы. Все магистрали должны быть убраны. Мороз ударит, и с этим снегом не справимся, — добавил мэр.