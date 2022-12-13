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Справятся ли дорожники? Снег в Новосибирске должны убрать за день до морозов

Мэр поручил сделать это в теплый день

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Завтра в городе вновь ожидаются морозы

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В Новосибирске за сутки должны убрать снег, который выпал за ночь 13 декабря. Такую задачу поставил мэр Новосибирска Анатолий Локоть на аппаратном совещании.

— Ставлю задачу — усилить работу. Расширяйте фронт с тем, чтобы город почувствовал, что город убирается. Привлекайте по аутсорсингу, деньги выделены. Основная задача этого периода — снег. Потепление. Нужно, чтобы люди могли проехать по городу. Предпраздничный период — все по магазинам ездят. И тротуары должны быть в фокусе внимания. До похолодания нужно справиться. Если до него снег не уберем — потом намучаемся с ним, точнее, новосибирцы намучаются, — предупредил мэр.

— Я считаю, что реагирование на погодные условия — своевременные. Задержек не допущено. Уже вывезено более 2 тысяч кубов снега, — сообщил Сергей Эпов, начальник управления автодорог мэрии.

Уже завтра в городе вновь ожидаются морозы. Ночью -27... -29 градусов, днем -24... -26 градусов. А 15 декабря в темное время суток возможно -29... -31 градусов, в светлое -22... -24 градусов.

— В связи с этим прогнозом и временными промежутками задача — убрать за сегодня все улицы. Все магистрали должны быть убраны. Мороз ударит, и с этим снегом не справимся, — добавил мэр.

Прокуратура потребовала перенести снегоплавильную станцию у торгово-развлекательного центра «Сибирский Молл» в Октябрьском районе Новосибирска.

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