У ТРЦ «Аура» в Новосибирске произошло ДТП — на дороге собралась пробка

Вечером 2 декабря в Новосибирске произошло ДТП на пересечении Военной и Ипподромской. Как сообщила НГС читательница издания Маргарита, из-за аварии на дороге собралась пробка. Информация о ДТП подтверждается в сервисе 2ГИС.
— Стоит машина посреди дороги с вмятым боком. Из-за этого тут большая пробка, — сообщила Маргарита. — Все ее объезжают, сигналят. А учитывая, что рядом ТРЦ «Аура», там все пытаются выехать с парковки, то случился коллапс.
По данным 2ГИС, кроме улицы Ипподромской пробки зафиксированы, в частности, на улицах Фабричной, Восход, Военной и на Красном проспекте. В красный цвет окрасились дороги на улице Орджоникидзе вблизи Новосибирского театра оперы и балета. Ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов.
Движение затруднено и на Димитровском мосту в сторону площади Энергетиков. Автолюбители комментируют ситуацию на дороге.
— Пора делать паромную переправу, — пишет один из пользователей 2ГИС.
На левом берегу Новосибирска наблюдаются пробки на проезде Энергетиков, улицах Станционной, Большой, Немировича-Данченко и Ватутина. На пересечении Немировича-Данченко и Сибиряков-Гвардейцев также образовалась пробка — там произошло ДТП. Всего, по данным сервиса 2ГИС, в городе зафиксировано не менее 10 дорожно-транспортных происшествий.
Утром 30 ноября в Новосибирске собрались пробки на 7 баллов. На левом берегу пробка длиной примерно в 4 километра собралась на улице Большой.