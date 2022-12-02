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Чуйский тракт решили расширить до четырех полос в Новосибирской области

Сейчас для ремонта готовят проектную документацию

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Дорогу расширят до границы с Алтайским краем

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Трассу Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос на территории Новосибирской области. Начало работ запланировано на следующий год.

— Задача — выполнить капремонт трассы, сделать ее от Искитима до границы с Алтайским краем в четырехполосном исполнении. Такие планы есть. Думаю, со следующего года они начнут реализовываться, — рассказал министр транспорта НСО Анатолий Костылевский в эфире канала ОТС.

По его словам, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт.

Ранее НГС писал о том, что в Искитимском районе отремонтируют мост через реку Койниху. За него готовы заплатить 247 миллионов рублей.

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ИскитимЧуйский трактКапитальный ремонтМинистерство транспорта НСО
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