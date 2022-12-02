Чуйский тракт решили расширить до четырех полос в Новосибирской области

Трассу Чуйский тракт планируют расширить до четырех полос на территории Новосибирской области. Начало работ запланировано на следующий год.
— Задача — выполнить капремонт трассы, сделать ее от Искитима до границы с Алтайским краем в четырехполосном исполнении. Такие планы есть. Думаю, со следующего года они начнут реализовываться, — рассказал министр транспорта НСО Анатолий Костылевский в эфире канала ОТС.
По его словам, сейчас разрабатывается проектно-сметная документация на капитальный ремонт.
Ранее НГС писал о том, что в Искитимском районе отремонтируют мост через реку Койниху. За него готовы заплатить 247 миллионов рублей.