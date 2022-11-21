Nissan вылетел на встречку в Академгородке и въехал в машину ДПС — фото с места аварии

Утром 21 ноября на улице Иванова в Академгородке Новосибирска произошло ДТП с участием полицейской машины. От лобового удара в Nissan Almera патрульный автомобиль ДПС развернуло: он перегородил обе полосы движения.
Фотографию с места аварии выложил подписчик паблика «АвтоБердск» во «ВКонтакте».
— Водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Альмера», двигался по улице Иванова со стороны НВВКУ в сторону улицы Российской, выехал на полосу встречного движения, где у дома
Известно, что в ДТП обошлось без пострадавших.
Вечером 19 ноября в Ленинском районе Новосибирска водитель Ford Kuga врезался в Toyota Mark. От удара Toyota Mark отлетел в сторону и сбил пешехода.