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Nissan вылетел на встречку в Академгородке и въехал в машину ДПС — фото с места аварии

Во время инцидента обошлось без пострадавших

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В ГИБДД заявили, что Nissan вылетел на встречную полосу движения

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Утром 21 ноября на улице Иванова в Академгородке Новосибирска произошло ДТП с участием полицейской машины. От лобового удара в Nissan Almera патрульный автомобиль ДПС развернуло: он перегородил обе полосы движения.

Фотографию с места аварии выложил подписчик паблика «АвтоБердск» во «ВКонтакте».

— Водитель, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Ниссан-Альмера», двигался по улице Иванова со стороны НВВКУ в сторону улицы Российской, выехал на полосу встречного движения, где у дома № 38 по улице Иванова совершил столкновение с патрульным автомобилем «Шкода-Октавия», который двигался во встречном направлении, — сообщили НГС в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Известно, что в ДТП обошлось без пострадавших.

Вечером 19 ноября в Ленинском районе Новосибирска водитель Ford Kuga врезался в Toyota Mark. От удара Toyota Mark отлетел в сторону и сбил пешехода.

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