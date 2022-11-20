В Новосибирске закупят 17 новых остановок — где их разместят

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по размещению новых остановочных павильонов общественного транспорта. За поставку и установку конструкций готовы заплатить более 1,6 миллиона рублей.
По данным сайта госзакупок, заказчиком работ выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Остановочные павильоны планируется разместить в девяти районах Новосибирска. В рамках контракта в городе установят 17 конструкций.
Согласно документам, победитель аукциона разместит по одному павильону на остановках «Ул. Амбулаторная» и «Биатлонный комплекс» в Дзержинском районе города, два — на остановке «Городской аэропорт» в Заельцовском районе Новосибирска. В том же районе новый павильон появится на остановке «В/с Ельцовка».
В Калининском районе остановочные павильоны разместят на остановках «Ул. Учительская» и «Северное кладбище», в Кировском — на остановках «Полевая» и «Ул. Александра Чистякова». На последней установят два павильона.
В рамках контракта также обустроят два павильона на остановке «Ул. Лазурная» в Октябрьском районе Новосибирска, по одному на остановках «С/х Левобережный» (Ленинский район), «Ул. Белоусова» и «ИКЭМ» (Советский район), «Волейбольный центр» (Центральный район) и «УМ-3» (Первомайский район). Кроме самих павильонов, подрядчик разместит, в частности, урны для мусора, информационные таблички с названием остановок и знаки «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса».
— Остановочные павильоны общественного транспорта должны представлять собой сборную рамную конструкцию, состоящую из крыши, задней и боковых ветрозащитных стенок, скамьи для сидения и опрокидывающейся урны, изготовленной в едином стиле с павильоном, — указано в документах.
Срок окончания работ — 30 декабря этого года. Подвести итоги определения подрядчика планируется 29 ноября.
В начале ноября стало известно о том, что в Новосибирске разместят три новых остановочных павильона в Дзержинском и Калининском районах. За работы готовы заплатить 2,6 миллиона рублей.