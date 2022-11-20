В Новосибирске закупят 17 новых остановок — где их разместят

В Новосибирске ищут подрядчика для выполнения работ по размещению новых остановочных павильонов общественного транспорта. За поставку и установку конструкций готовы заплатить более 1,6 миллиона рублей.



По данным сайта госзакупок, заказчиком работ выступает МБУ Новосибирска «Городской центр организации дорожного движения». Остановочные павильоны планируется разместить в девяти районах Новосибирска. В рамках контракта в городе установят 17 конструкций.

