«Приходится выезжать на встречную полосу»: участок Ватутина наполовину перекрыли — когда откроют всю дорогу

Утром 14 ноября на Ватутина образовалась многочасовая пробка. Три из шести полос в районе моста через реку Тулу закрыты на ремонт. Как рассказывают водители, выезжать приходится на встречную полосу.

— Уже несколько месяцев ведется ремонт на улице Ватутина, внизу на мосту через речку Тулу. Перекрыто было две полосы дороги от МЕГИ к Башне. Вчера, в субботу, 12 ноября, перекрыли все три полосы в направлении города, приходится выезжать на встречную полосу. В выходной пробка была до Оловозавода. В понедельник дорога встанет полностью, никто никуда не уедет, — рассказал читатель НГС.