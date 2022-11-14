«Приходится выезжать на встречную полосу»: участок Ватутина наполовину перекрыли — когда откроют всю дорогу

Утром 14 ноября на Ватутина образовалась многочасовая пробка. Три из шести полос в районе моста через реку Тулу закрыты на ремонт. Как рассказывают водители, выезжать приходится на встречную полосу.
— Уже несколько месяцев ведется ремонт на улице Ватутина, внизу на мосту через речку Тулу. Перекрыто было две полосы дороги от МЕГИ к Башне. Вчера, в субботу, 12 ноября, перекрыли все три полосы в направлении города, приходится выезжать на встречную полосу. В выходной пробка была до Оловозавода. В понедельник дорога встанет полностью, никто никуда не уедет, — рассказал читатель НГС.
Дорога будет перекрыта с 22:00 11 ноября до 6 часов 28 ноября, как сообщили в мэрии Новосибирска. По информации МКУ Новосибирска «Гормост», ограничение связано с ремонтом моста. Срок завершен заключенного муниципального контракта — 30 ноября 2022 года.
— Водителям необходимо быть внимательными, руководствоваться знаками, информационными щитами и соблюдать правила дорожного движения, — добавили в мэрии Новосибирска.
В Новосибирске утро понедельника, 14 ноября, для многих водителей и пассажиров началось с пробок. На улице Большевистской затор около 7 километров. В районе Речного вокзала в левом ряду ДТП.