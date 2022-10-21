«Домой доеду только к утру»: 9-балльные пробки сковали Новосибирск

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Затор растянулся от площади Кондратюка до площади Станиславского. Также, по данным сервиса, пробка с небольшими просветами образовалась на участке от станции метро «Заельцовская» до площади Ленина. Помимо этого, красным цветом окрашен и участок в районе Речного вокзала.