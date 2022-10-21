«Домой доеду только к утру»:
9-балльные пробки сковали Новосибирск
Ситуацию на городских магистралях усугубили ДТП и дорожные работы
Жители Новосибирска пожаловались на пробки, которые образовались в городе вечером
Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Затор растянулся от площади Кондратюка до площади Станиславского. Также, по данным сервиса, пробка с небольшими просветами образовалась на участке от станции метро «Заельцовская» до площади Ленина. Помимо этого, красным цветом окрашен и участок в районе Речного вокзала.
Что же до левобережной части Новосибирска, то многокилометровый затор образовался на улице Станционной и на улице Ватутина. Отметим, что на некоторых магистралях города ситуацию усугубили ДТП и дорожные работы.
Сервис 2ГИС дорожную ситуацию оценивает в
— Такими темпами домой явно доеду только к утру. Когда же в этом городе не будет пробок?! — жалуются водители в приложении 2ГИС.
Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробка в