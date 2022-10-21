20idei
СЕЙЧАС +7°С
Пробки 8/10
usd 61.50
eur 60.44
Тема дняПрораба осудят за гибель трех рабочих на стройке
Все новости
Все новости

«Домой доеду только к утру»: 9-балльные пробки сковали Новосибирск

Ситуацию на городских магистралях усугубили ДТП и дорожные работы

494
ds

Водители делятся своим негодованием

Поделиться

Жители Новосибирска пожаловались на пробки, которые образовались в городе вечером 21 октября. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», ситуация на дорогах оценивается в 9 баллов.

Как сообщили читатели НГС, больше всего движение затруднено на Димитровском мосту. Затор растянулся от площади Кондратюка до площади Станиславского. Также, по данным сервиса, пробка с небольшими просветами образовалась на участке от станции метро «Заельцовская» до площади Ленина. Помимо этого, красным цветом окрашен и участок в районе Речного вокзала.

Пробки образовались в городе с самого утра

Пробки образовались в городе с самого утра

Поделиться

Что же до левобережной части Новосибирска, то многокилометровый затор образовался на улице Станционной и на улице Ватутина. Отметим, что на некоторых магистралях города ситуацию усугубили ДТП и дорожные работы.

На некоторых участках ведут дорожные работы

На некоторых участках ведут дорожные работы

Поделиться

Сервис 2ГИС дорожную ситуацию оценивает в 8 баллов. Кроме затора на Никитина, пробка образовалась на Октябрьском мосту. Водители делятся негодованием из-за заторов.

— Такими темпами домой явно доеду только к утру. Когда же в этом городе не будет пробок?! — жалуются водители в приложении 2ГИС.

Отметим, что неблагоприятная ситуация на дорогих продолжается с самого утра. Утром пробка в 4 километра образовалась на Димитровском мосту из-за ДТП.

Пробки 9 баллов
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2