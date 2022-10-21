От площади Труда до правого берега: из-за ДТП на Димитровском мосту пробка растянулась почти на
4 км
Заторы также есть на Октябрьской магистрали и Сибиряков-Гвардейцев
В Новосибирске утром в пятницу, 21 октября, пробка с левого берега на правый растянулась почти на
По данным 2ГИС, движение затруднено на мосту, проезде Энергетиков и площади Труда. Пробка также растянулась в сторону улицы Большой.
Из-за ДТП также затруднено движение на Октябрьской магистрали в районе пересечения с Ипподромской. И почти на
Два дня подряд в Новосибирске собиралась пробка на Большевистской улице. Ранее Локоть сообщал, что срок окончания всех ремонтных работ в городе — конец октября.