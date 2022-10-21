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От площади Труда до правого берега: из-за ДТП на Димитровском мосту пробка растянулась почти на 4 км

Заторы также есть на Октябрьской магистрали и Сибиряков-Гвардейцев

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Утренняя пробка сегодня настигла жителей левого берега

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В Новосибирске утром в пятницу, 21 октября, пробка с левого берега на правый растянулась почти на 4 километра. По данным 2ГИС, затор появился из-за ДТП на Димитровском мосту.

По данным 2ГИС, движение затруднено на мосту, проезде Энергетиков и площади Труда. Пробка также растянулась в сторону улицы Большой.

Из-за ДТП новосибирцы не могут доехать до правого берега

Из-за ДТП новосибирцы не могут доехать до правого берега

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Из-за ДТП также затруднено движение на Октябрьской магистрали в районе пересечения с Ипподромской. И почти на 3 километра пробка растянулась на Сибиряков-Гвардейцев в районе одноименной площади.

Два дня подряд в Новосибирске собиралась пробка на Большевистской улице. Ранее Локоть сообщал, что срок окончания всех ремонтных работ в городе — конец октября.

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