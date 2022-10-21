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«На месте — две кареты скорой помощи»: на перекрестке Ипподромской и Кропоткина столкнулись легковые машины

На место также приехали сотрудники ДПС

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21 октября в Новосибирске произошло ДТП на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской

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В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Информация о происшествии появилась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» утром 21 октября, сообщается, что автомобили столкнулись на пересечении улиц Кропоткина и Ипподромской.

По информации «АСТ-54», ДТП произошло между Nissan Sunny и еще одним легковым автомобилем.

— На месте ДТП присутствует две кареты скорой помощи, — указано в сообщении.

Данные об аварии также подтверждаются на карте Новосибирска в сервисе 2ГИС. На перекрестке, где произошло ДТП, образовалась пробка.

НГС обратился в пресс-службу ГИБДД Новосибирской области с просьбой сообщить подробности инцидента. В ведомстве ответили, что сотрудники Госавтоинспекции по данному факту еще работают, информацию предоставят по завершении.

Напомним, накануне вечером в Новосибирской области на трассе вспыхнул автомобиль. Его пытались спасти при помощи двух огнетушителей.

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