«На месте — две кареты скорой помощи»: на перекрестке Ипподромской и Кропоткина столкнулись легковые машины
На место также приехали сотрудники ДПС
В Заельцовском районе Новосибирска произошло ДТП. Информация о происшествии появилась в группе «АСТ-54» в соцсети «ВКонтакте» утром
По информации «АСТ-54», ДТП произошло между Nissan Sunny и еще одним легковым автомобилем.
— На месте ДТП присутствует две кареты скорой помощи, — указано в сообщении.
Данные об аварии также подтверждаются на карте Новосибирска в сервисе 2ГИС. На перекрестке, где произошло ДТП, образовалась пробка.
НГС обратился в пресс-службу ГИБДД Новосибирской области с просьбой сообщить подробности инцидента. В ведомстве ответили, что сотрудники Госавтоинспекции по данному факту еще работают, информацию предоставят по завершении.
Напомним, накануне вечером в Новосибирской области на трассе вспыхнул автомобиль. Его пытались спасти при помощи двух огнетушителей.