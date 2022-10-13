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Проектирование аэропорта в кузбасском «Шерегеше» обойдется в 401 млн рублей

Аэродром должен будет обслуживать до 200 тысяч пассажиров в год

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Срок выполнения работ — не более 18 месяцев

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В Кузбассе объявлен конкурс по выбору подрядчика для проектирования аэропорта на горнолыжном курорте «Шерегеш». По данным портала госзакупок, начальная цена контракта — 401 миллион рублей.

Аукцион объявили 11 октября. Заявки на участие в торгах принимают до 8 ноября.

— Срок выполнения работ — не более 18 месяцев, включая положительное заключение государственной экспертизы по материалам инженерных изысканий, проектно-сметной документации, полный пакет тендерной документации, необходимой для проведения конкурсных мероприятий по выбору генерального подрядчика, — говорится в документации.

По данным аукционной документации, аэропорт спроектируют единым комплексом со зданием пассажирского терминала, взлетно-посадочной полосой, привокзальной площадью и всей необходимой инженерной инфраструктурой.

Аэродром должен будет обслуживать до 200 тысяч пассажиров в год. Воздушная гавань должна принимать самолеты Boeing 737-800, Airbus A320, Sukhoi Superjet 100.

Напомним, в конце сентября на форуме «Россия — спортивная держава» презентовали проект развития горнолыжного курорта «Шерегеш».

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