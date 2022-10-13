Проезд Энергетиков снова перекроют из-за строительства платного моста
Движение ограничат на 3 ночи
Ночью 13, 14 и 15 октября в Новосибирске перекроют проезд Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
Проезд будет закрыт по ночам, с 23 часов до 5 часов утра.
— Объезд — по ул. Большой, ул. 2-й Станционной, ул. Ватутина, ул. Котовского и Октябрьскому мосту, — добавили в пресс-службе.
Перекрытие связано с работами по строительству четвертого моста — рабочие будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения.
Кроме того, изменится работа троллейбуса
Троллейбус
До этого проезд перекрывали по ночам с 8 по 11 октября, также из-за строительства моста.
Готовность всех объектов, которые возводят для четвертого моста, составляет 60%. Срок завершения работ — конец 2023 года. Строительство ведет компания «ВИС».
Группа «ВИС» — концессионер строительства в Новосибирске четвертого моста. Выручка АО «Группа "ВИС"» по итогам 2020 года — 499,7 миллиона рублей, чистая прибыль — 436,4 миллиона. Владеют «ВИС» Дмитрий Рябов (51%) и Игорь Снегуров (49%). Об этом говорит система проверки контрагентов «Контур.Фокус» с припиской, что указанные в ЕГРЮЛ и Росстате учредители акционерных обществ могут не являться текущими акционерами. Дмитрий Рябов является гендиректором АО «ТЭК "Мосэнерго"», которое принадлежало Игорю Ротенбергу (сыну российского миллиардера Аркадия Ротенберга, друга юности Владимира Путина, его спарринг-партнера по дзюдо).