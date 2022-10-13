Проезд Энергетиков снова перекроют из-за строительства платного моста

Перекрытие связано с работами по строительству четвертого моста — рабочие будут собирать и монтировать металлические балки пролетного строения.

Кроме того, изменится работа троллейбуса № 4. С 22:30 13 октября по 06:00 14 октября он будет ходить по следующей схеме: конечный остановочный пункт «Затулинский ж/м», ул. Зорге, ул. Громова, ул. Зорге, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь им. Кирова, ул. Сибиряков-Гвардейцев, площадь Сибиряков-Гвардейцев, ул. Сибиряков-Гвардейцев, ул. Покрышкина, площадь им. Карла Маркса, ул. Титова, площадь им. Станиславского (для разворота и движения в обратном направлении).