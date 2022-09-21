20 пригородных электричек перестанут курсировать в Новосибирской области в октябре
Расписание еще 8 маршрутов изменится
Расписание пригородных поездов изменится в Новосибирской области в октябре 2022 года. Об этом вчера,
В западном направлении:
- перестанут ходить электрички:
№ 6320Дупленская — Новосибирск (с 3 октября), № 6353/6354 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 8 октября), № 6311/6316 Новосибирск — Коченево — Новосибирск (с 24 октября), № 6364Коченево — Новосибирск (с 29 октября);
- с 29 октября изменится расписание электропоездов
№ 6323Новосибирск — Коченево и № 6318Коченево — Новосибирск.
В Кузбасском:
- отменяются электропоезда
№ 6811/6812 Новосибирск — Буготак — Новосибирск и № 6843/6844 Новосибирск — Изынский — Новосибирск (с 8 октября), № 6822Восточная — Новосибирск (с 10 октября), № 6815/6816 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 17 октября), № 6803/6804 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 24 октября), № 6805Новосибирск — Тогучин (с 25 октября), № 6851/6874 Новосибирск — Буготак — Новосибирск (с 29 октября);
- с 3 по 16 октября электропоезда
№ 6815Новосибирск — Буготак и № 6816Буготак — Новосибирск будут ходить только по выходным дням;
- с 24 октября также изменится расписание электричек
№ 6808Тогучин — Новосибирск и № 6809Новосибирск — Тогучин. Они будут ходить только по выходным дням.
В южном направлении:
- с 24 октября отменяется электропоезд
№ 6622Искитим — Новосибирск;
- с 29 октября маршруты
№ 6609/6610 Новосибирск — Искитим — Новосибирск и № 6657/6658 Новосибирск — Искитим — Новосибирск будут курсировать только по будням.
В восточном направлении:
- перестанут ходить электрички
№ 6456Новосибирск — Ояш и № 6416/6415 Новосибирск — Ояш — Новосибирск, № 6406/6405 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 22 октября), №6412/6411 Новосибирск — Мошково — Новосибирск (с 24 октября).
В Жербцовском направлении:
- отменяются электропоезда
№ 6515/6516 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 3 октября), № 6511/6512 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 10 октября), № 6531Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск (с 24 октября), № 6503/6504 Новосибирск — Сокур через Инскую — Новосибирск, № 6505/6506 Новосибирск — Жеребцово — Новосибирск (с 24 октября).
Железнодорожники уточнили, что это сезонная отмена маршрутов: все электрички были дополнительно введены в расписание в апреле и мае 2022 года, с началом дачного сезона, и призвали пассажиров быть внимательнее и планировать поездки с учетом изменившегося расписания.
Ранее НГС писал о том, что маршруты трех трамваев отменят на ближайших выходных.