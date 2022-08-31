На Станиславского и Титова поставят знаки, запрещающие остановку и парковку — когда это произойдет?
Сморим на карте, где будет нельзя парковаться
В Новосибирске с 10 сентября на двух улицах будет введено ограничение стоянки для автомобилей. Об этом сообщили в пресс-центре мэрии Новосибирска.
Знаки поставят на участке улицы Станиславского от площади им. Станиславского до площади Труда и на участке улицы Титова от площади им. Станиславского до площади им. Карла Маркса. Стоянка будет запрещена по обеим сторонам дороги.
На двух участках поставят дорожные знаки 3.27 «Остановка запрещена» и таблички 8.4.1 «Вид транспортного средства», 8.24 «Работает эвакуатор».
— Ограничение устанавливается для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта и спецтехники, а также обеспечения работы выделенных полос для движения общественного транспорта, — сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.
Планы по сокращению парковок в центре Новосибирска озвучили в 2021 году. Зимой 2022 года стоянку запретили на выделенной полосе на Вокзальной магистрали. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко решил лично проверить, насколько сложно было на этой улице и в ее окрестностях найти себе место.