В Новосибирске заменят 14 остановочных павильонов — показываем на карте, где это произойдет
За работы готовы заплатить больше 10 миллионов рублей
В Новосибирске установят 14 новых остановочных павильонов для наземного транспорта. За них готовы заплатить 10,7 миллиона рублей, заказчиком выступает «Городской центр организации дорожного движения».
По данным сайта госзакупок, павильоны поставят на остановках «Есенина», «Улица Доватора», «Жилмассив Плехановский», «Кавалерийская», «Бронная, 17», «Переулок 2-й Бронный», «Магазин и институт». Павильоны будут сделаны из листового проката, профильных труб, оргстекла. Также подрядчики оборудуют заездные карманы.
— Предусмотреть использование покрытия, обеспечивающего защиту от граффити и приклеивания объявлений на площади всего павильона остановочного пункта. Применять антивандальное защитное покрытие однородного состава, который образует в тонком слое прозрачную полимерную пленку. Срок службы покрытия — не менее 5 лет, — говорится в аукционной документации.
Установку павильонов должны завершить до 1 октября.
На прошлой неделе, 21 августа, стало известно, что в Новосибирске признали несостоявшимся аукцион на обустройство умных остановок. Его продлевали дважды, но предприниматели не подали заявок.