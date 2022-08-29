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«Хотели дать угла»: каршеринговый автомобиль разбили о контейнерную площадку в Новосибирске

После ДТП водитель и пассажиры убежали с места происшествия

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Арендаторы покинули автомобиль, оставив включенным зажигание и музыку в нем

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Вечером 28 августа на улице Толбухина компания молодых людей на каршеринговом автомобиле врезалась в мусорную площадку. Компания эвакуировалась с места ДТП через заднюю дверь машины.

— Около 20:15 это произошло. Парни поворачивали со стороны Толбухина, 25 во двор дома Толбухина, 27/2. Хотели дать угла, но вписались не в поворот, а в контейнерную площадку. Удар был сильный: рычаг заднего колеса вырвало прямо из корпуса. Очевидцы самого ДТП (я подошел через несколько минут) рассказали, что молодые люди выбрались через заднюю дверь и убежали, даже музыку оставили включенной, — рассказал НГС местный житель Михаил, прислав в редакцию фото.

В ГИБДД Новосибирска не смогли предоставить НГС оперативный комментарий по этому ДТП. В случае получения обратной связи новость будет дополнена. Редакция также обратилась с запросом в каршеринговую компанию «Делимобиль».

На днях неадекватный новосибирец устроил ДТП на встречке. Он разделся догола и попытался угнать чужой автомобиль. После аварии мужчину доставили в больницу для определения его состояния.

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